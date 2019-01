Ukázal Murray víc, než chtěl? Fanoušci se dohadují, zda lze na snímku z rentgenu vidět i jeho chloubu

Andy Murray oznamuje na tiskové konferenci, že v letošní sezoně ukončí kariéru. Bude to na kurtu?

Právě ta je nyní předmětem četných spekulací. Mnozí fanoušci se totiž domnívají, že na fotce je kromě operované kyčle vidět i penis slavného skotského tenisty.

V komentářích na Murrayově profilu se to jen hemží narážkami na to, co bílý útvar dole ve středu fotky asi může být.

Rentgenový snímek kyčlí Andyho Murrayho

Instagram

A je víc než možné, že tito fanoušci mají pravdu. Pohlavní orgány totiž mohou být na rentgenovém snímku zřetelně viditelné, samozřejmě v závislosti na citlivosti přístroje.

Bez ohledu na to, zda se o o Murrayův penis jedná, či nikoli, ale všichni přejí tenistovi brzké uzdravení a doufají v rozloučení skotského šampiona přímo na kurtu.