Přivítání jsem zvládl já i má peněženka, smál se nejmladší člen daviscupového týmu Lehečka

„Když bude malinká šance za rozhodnutého stavu, chtěl bych jednomu z nich dát šanci hrát," řekl Navrátil. „Pro český tenis je důležité, aby se mladí do týmu vměstnali. Aby viděli, co Davis Cup obnáší. Začínali tak všichni, Radek Štěpánek, Tomáš Berdych, ale i Jirka Novák či Bohdan Ulihrach, takže je to pro ně důležité. A doba nazrála na to, aby do toho pomalu naskočili," pokračoval Navrátil.

Do Ostravy přijeli v dobré formě. Macháč na konci roku vyhrál tři turnaje Futures, Lehečka vyhrál juniorský turnaj v australském Traralgonu. „Těším se neuvěřitelně, musí to být zážitek tady hrát. Dělám vše pro to, abych se dostal do co nejlepší formy. Záleží na kapitánovi, jestli nám šanci dá nebo nedá," řekl Navrátilův svěřenec Lehečka. „To, že jsem se sem dostal v osmnácti letech beru jako splněný sen," přidal se Macháč.

Tenista Jiří Lehečka před daviscupovým duelem s Nizozemskem.

Jaroslav Ožana, ČTK

Oba benjamínky čekal v Ostravě uvítací ceremoniál složený z večeře pro celý tým. „Zhostili se toho dobře. Zavolali rodičům, kteří jim poslali kreditní karty," vtipkoval Navrátil. „Byli jsme na to dlouho připravovaní. Myslím, že jsme to zvládli na výbornou jak já, tak moje peněženka," pousmál se 17letý Lehečka.

„Vůbec mi nevadí, že jsem musel něco zaplatit. To, že jsem tady všechno předčí," dušoval se Macháč, jehož vzorem byl úspěšný daviscupový reprezentant Radek Štěpánek. „Hodně mě bavil. Davis Cup hrál neuvěřitelně. Nejlepší byl zápas s Karlovičem (úvodní duel semifinále DC 2009 mezi Štěpánkem a Karlovičem 6:7, 7:6, 7:6, 6:7 a 16:14 trval bez minuty šest hodin - pozn. aut.). To bylo neuvěřitelné," zavzpomínal rodák z Berouna na utkání, které sledoval jako osmiletý klučina.

Český tým ve složení (zleva) nehrající kapitán Jaroslav Navrátil, Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Adam Pavlásek, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka před utkáním s Nizozemskem.

Jaroslav Ožana, ČTK

Lehečka je svou výškou i tvrdým podáním připodobňován k Tomáši Berdychovi. „Vzhlížím k němu jako člověku i k jako tenistovi. Být deset let v top 10 ATP je neuvěřitelný výkon. Sledoval jsem jej i v Austrálii," řekl rodák z Mladé Boleslavi. Zatímco Berdych na Asutralian Open vypadl v osmifinále, Lehečka prošel mezi juniory do čtvrtfinále. „Mohlo to být i lepší, ale předvedl jsem výkon, za který se nemusím stydět. Chci se tam vrátit," ví Lehečka.