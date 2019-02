Chystá se odplata za Haag. Tenisté jdou srazit Nizozemcům hřebínek

Před necelými dvěma lety Češi podlehli v baráži o Světovou skupinu v Haagu 2:3, i když první den získali v pětisetových bitvách oba body. Sestup byl v tu dobu považován za tíživý obraz českého mužského tenisu, který už nemá nástupce za hráče kalibru Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka.

Ostrava by ale mohla ukázat, že není tak zle. I kvůli tomu Navrátil do týmu nominoval nadějné teenagery Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče. A pokud by byla příležitost, jednoho z nich by kapitán v sobotu rád poslal na kurt.

Český tým ve složení (zleva) nehrající kapitán Jaroslav Navrátil, Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Adam Pavlásek, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka před utkáním s Nizozemskem.

Jaroslav Ožana, ČTK

Žádné maratony jako na podzim 2017 v Nizozemsku se tentokrát čekat nedají, nový formát Davis Cupu zkrátil zápasy na dva sety a celý kvalifikační duel jen na dva dny.

„Moc zatím nevíme, co od toho čekat. Ty změny, které se provedly, jsou takové rozpačité. Je to ale i výzva, abychom se kvalifikovali na závěrečný turnaj do Madridu," řekl nezkušenější z domácích tenistů Rosol. V listopadu přivítá hlavní město Španělska 18 nejlepších tenisových týmů nové éry Davis Cupu.

A Nizozemci jsou přesvědčeni, že oni budou mezi nimi. Sebejistota z nich jen srší. Při čtvrtečním losu na ostravské Nové radnici je doprovázela i skupinka postarších fanoušků, před kterou se Nizozemci předváděli. Jejich číslo 1 Robin Haase při focení předstíral, že jednoho ze spoluhráčů inzultuje, legráckami nešetřil ani týmový kapitán Paul Haarhuis. Ten v devadesátých letech patřil v singlu do první světové dvacítky a má šest grandslamových titulů ze čtyřhry, převážně je získal s krajanem Jacco Eltinghem.

Češi ale udělají všechno možné, aby je v pátek sranda zase přešla. Pokud Veselý na úvod psychicky zvládne roli jedničky a porazí nizozemského debutanta Tallona Griekspoora, což by měl, pak by právě ostřílený kozák Rosol mohl dostat hosty pod ještě větší tlak. S Haasem má totiž bilanci 5:1.

Tenista Robin Haase v utkání 1. kola Davis Cupu.

Vlastimil Vacek, Právo

„To jsem si myslel, že je to vyrovnanější... Ale zápasy byly vždycky hodně náročné. Rozhodovaly v každém setu jeden dva míče a nic jiného nečekám ani tentokrát," prohlásil Rosol.

Při neúčasti Berdycha, který zválcoval Haaseho nedávno na Australian Open, jsou šance na postup vyrovnané. Navrátil proto také zvažoval, že by více rozložil síly a první den místo Veselého poslal do boje Adama Pavláska. Ten má ale menší zdravotní problém, takže z plánu sešlo.

Češi věří, že v Ostravar aréně je poženou za kýženým cílem i diváci. Vstupenky jsou ještě k mání. „Lidi tady tenisu rozumí," zval fanoušky Navrátil, pro kterého to bude jubilejní desátý ostravský daviscupový duel na pozici kapitána. Zatím z nich má skóre 6:3.