Kritika neutichá. Horší systém už nemohli vymyslet, prohlásila o Davis Cupu světová trojka

I když se Alexander Zverev tento víkend představí v kvalifikaci Davis Cupu, jeho kritika nového formátu soutěže pokračuje. Jednadvacetiletý talent již před časem prohlásil, že pokud Německo postoupí do listopadového finále, on se ho nezúčastní. „Jsem na sto procent proti tomuto systému,“ tvrdí třetí hráč světa.

V pátek odpoledne odstartuje nový ročník Davis Cupu. Čtyřiadvacet zemí bude v kvalifikaci bojovat o postup do finálového turnaje, který se v listopadu uskuteční v Madridu. O postup hraje i Německo, které ve Frankfurtu nad Mohanem přivítá Maďarsko. Chybět nebude ani světová trojka Alexander Zverev.

Jednadvacetiletý talent se však zúčastní pouze kvalifikace, pokud by jeho země postoupila do finále, on na následující akci nepojede. Je totiž velkým kritikem nového formátu populární soutěže a nelíbí se mu, že se bude hrát na neutrální půdě. „Nový systém se mi nelíbí,“ uvedl Zverev na webu sport.de. „Jsem na sto procent proti němu.“

„Horší systém už nemohli vymyslet,“ kritizoval dál. „Teď chci přispět k výhře nad Maďarskem, protože chci, aby si kluci nový systém vyzkoušeli, ale finále hrát nebudu,“ potvrdil své předešlé rozhodnutí. „Mám rád, když tady můžu s ostatními být a hrát za Německo proti jiné zemi. Doufám ale, že se starý systém vrátí,“ dodal vítěz loňského Turnaje mistrů.

Finále Davis Cupu bude hrát osmnáct týmů. Dvanáct vítězů kvalifikace, čtyři loňští semifinalisté, kterými byli Chorvaté, Američané, Španělé a Francouzi a dvě země, Argentina a Velká Británie, které obdržely divokou kartu. Nový systém soutěže zaštiťuje investiční skupina Kosmos fotbalisty Gerarda Piquého. I ten si v poslední době vyslechl pořádnou kritiku. „Je to směšné. Naši soutěž řídí fotbalista ze Španělska. Ten navíc tenisu vůbec nerozumí. To je jako kdybych teď šel a začal měnit Ligu mistrů,“ rozčiloval se nedávno Lleyton Hewitt, kapitán Austrálie.