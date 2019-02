Kvitová dostala nařezáno. V Petrohradu si semifinále nezahraje

Kvitová nevstoupila do zápasu dobře a hned ztratila podání. Českou tenistku to však nerozhodilo a hned v následující hře srovnala na 1:1. Pak byla k vidění vyrovnaná bitva, kdy si obě hráčky držely servis. Klíčový moment přišel v devátém gamu, kdy při svém podání vedla česká hráčka 40:15, ale nakonec pustila soupeřku do brejku. Chorvatka pak už sadu dopodávala a získala pro zbytek utkání klid.

Světová dvojka a turnajová jednička v jedné osobě neměla tentokrát svůj den. Ve třetí a páté hře druhé sady, i když byly vcelku vyrovnané, Kvitová přišla o servis a rozjetá Chorvatka nabídnuté šance dokázala využít. Dostala se do vedení 5:1 a při dalším servisu Kvitové se propracovala ke dvěma mečbolům. Ten druhý využila, sadu ovládla v poměru 6:1 a po hodině a čtyřiadvaceti minutách mohla slavit postup.