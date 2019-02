Tři mečboly... Blbě se to sešlo, smutnili po prohře v klíčovém deblu Veselý s Rosolem

Prohrát v tie breaku třetího setu 7:9 je bolestné a frustrující. O to víc, že Češi nebyli favority a ani v optimální zdravotní kondici. Sehraný debl soupeře však dokázali dostat až na samotný okraj srázu. Ale dolů už jej nepostrčili.

„Velké zklamání," soukal ze sebe Rosol, který moc toužil napravit páteční přemotivovaný výkon a porážku ze singlu s Haasem. „Vyhráli jsme celkově o devět míčů víc než soupeři a kdyby to bylo takhle v deseti zápasech, tak si troufnu tvrdit, že osm vyhrajeme. Bohužel se to sešlo takhle blbě...," dodal smutně

Tak co na ně vymyslíme? jako by si říkali Lukáš Rosol (vlevo) a Jiří Veselý při klíčovém deblu proti Nizozemsku.

„Chyběl míček... Pak bychom měli dva singly na to, abychom postoupili. Ale to je pryč. Už nemá smysl si říkat, že jsme to mohli udělat jinak " vykládal Veselý.

Nad jeho účastí v sobotním programu daviscupové kvalifikace se dlouho vznášel otazník. Jeho vykloubený prst na pravé noze vyděsil kapitána Jaroslava Navrátila i celý realizační tým. Domácí jednička ale do čtyřhry odhodlaně nastoupila.

Veselý: Na dvouhru to nebylo

„Po rozehrávce před dvanáctou hodinou jsem cítil, že do čtyřhry půjdu, protože v té pozici prostě nebyla jiná možnost. V deblu se tolik hýbat nemusím, na dvouhru to ale nebylo," říkal Veselý.

Lukáš Rosol při čtyřhře proti Nizozemsku.

Nizozemci byli razantním českým odporem evidentně zaskočeni, první sadu urvali v tie breaku, v té druhé už jim Rosol s Veselým vzali podání a srovnali stav setů na 1:1.

„Věděli jsme, že musíme tlačit na Rojerův servis. Tam, že je šance pro nás větší šance. Semkli jsme se," vykládal Rosol.

V rozhodujícím dějství se několikrát zdálo, že už je s českým párem zle. Za stavu 3:4 si Rosol prohrál servis, ale Češi neúnavně bojovali a hned vzápětí brejknuli Haaseho podání. Nizozemská jednička poprvé za dva dny přišla o svou silnou zbraň.

Fyzioterapeut Michal Novotný (vlevo) ošetřil Jiřímu Veselému vykloubený prst na pravé noze.

Při dalším Rosolově servisu odvraceli Češi hrdinsky dva mečboly a v tie breaku prohrávali už 0:3. Z následujících sedmi výměn ale vyhráli šest a získali pak dokonce tři příležitosti na ukončení zápasu.

Fandil i Štěpánek

Hektický zápas na domácí lavičce bouřlivě prožíval i dvojnásobný vítěz Davis Cupu Radek Štěpánek, ale i on byl svědkem nešťastného konce.

První český mečbol na síti totiž odvrátil Rojer, po něm se dvakrát převedl Haase. Rosol poté v nevhodnou dobu přišel o dva servisy a při nizozemském třetím mečbolu poslal return do autu.

Marný boj páru Veselý, Rosol sledoval v Ostravě i někdejší vítěz Davisova poháru Radek Štěpánek.

„Mě nejvíc mrzí ten mečbol, co jsem měl na servisu a Jirku pravděpodobně taky ten, když podával," litoval Rosol. „Do poslední chvíle jsem to chtěl nějak změnit, ale zahráli jsme to jinak, co se dá dělat. Po zápase je každý generál...," povzdechl si.

„Uteklo to o kousek," smutnil Veselý, jemuž zdravotní stav zabránil nastoupit do souboje jedniček.

Proti ostřílenému Haasemu tak na kurt musel sedmnáctiletý junior Jiří Lehečka. A přes neskutečnou snahu už Nizozemcům trumfy z ruky nevyrazil.