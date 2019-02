Odvážný školák Lehečka. Takovou premiéru v Davis Cupu nepamatuju, žasnul kapitán

„Nechal jsem tam všechno. Víc se toho ze mě nedalo vytáhnout," vyprávěl po dvouhodinovém boji zchvácený Lehečka. 4:6, 6:2, 3:6, to je výsledek jeho premiéry v týmové soutěži. „Byl to strašně těžký zápas a snad se nemusím za nic stydět."

Měl úplnou pravdu. Takový debut na velké scéně tu v českém podání strašlivě chyběl. Vždyť i Tomáš Berdych, který v Davis Cupu zvládl 67 zápasů, si první utkání odbyl až v 18 letech. A Lehečka bude plnoletý až v listopadu...

Skvělé by ale bylo, pokud by se mu podařilo jít v budoucnu v Berdychových stopách. Některé podobnosti už se vysledovat daly. Třeba obligátní kšiltovka na kurtu, ale i ďábelský servis. Některé míče dopadaly na Haaseho stranu rychlostí přes 220 kilometrů za hodinu. „Jirka má hodně jedovatou hru," přikývl Jiří Veselý.

„Za třináct let, co jsem kapitánem, jsem nezažil takovou premiéru. Věděl jsem, že má Lehečka formu, ale že předvede takový výborný výkon se čekat rozhodně nedalo. Vždyť proti němu stál velice zkušený soupeř," hodnotil představení českého teenagera Jaroslav Navrátil.

Sedmnáctiletý rodák z Mladé Boleslavi figuruje na jedenáctém místě světového juniorského žebříčku. Z Australian Open se vrátil jako čtvrtfinalista dvouhry a z opačné strany světa si přivezl i sebevědomí.

„V zápasech, které jsem v Austrálii odehrál, jsem hru tvořil já. Tady jsem se snažil aplikovat to samé," líčil Lehečka.

Přitom nejvýše postaveným hráčem na žebříčku ATP, s nímž se až do soboty utkal, byl Michael Vrbenský, tehdy 503. tenista planety.

„Já šel na kurt s tím, že proti mně stojí rovnocenný soupeř," oznámil Lehečka.

Po úvodním setu, kdy ze sebe střásal nervozitu, dostal Haaseho, jenž je 54. na světě, pod tlak a strhnul diváky.

„Nějaká taktika tam z mé strany byla, ale hlavně jsem chtěl hrát svoji hru a opírat se o dobrý servis," říkal mládenec, který nastřílel hned devět es. A nizozemský suverén jen koulel očima.

„Na adaptaci v hale jsem měl dost času. A atmosféru jsem si vyzkoušel v pátek, když hráli kluci singl. Věděl jsem, do čeho jdu," tvrdil Lehečka.

„Říkali jsme Jirkovi, že si to má jít užít. On ale hrál až moc uvolněně a krásně mu to tam lítalo," žasnul Adam Pavlásek. „Věřili jsme, že to Jirka celé otočí," tvrdil i Lehečkův generační souputník Tomáš Macháč. Právě mezi nimi se kapitán Navrátil rozhodoval, koho pošle na kurt místo zdravotně indisponovaného Veselého do souboje týmových jedniček...

To, co v pátek vypadalo jako naprostá sci-fi, se Lehečkovým přičiněním zhmotnilo v souboj, v němž se Haase musel hodně snažit, aby dostál roli totálního favorita.

„Jsem rád, že to viděl i Radek Štěpánek. Je to ale jen další motivace na sobě makat. Protože stále je co zlepšovat," mínil sobotní debutant.

„Klobouk dolů, Jirka je velký příslib českého tenisu," přikývl Navrátil

Ostré daviscupové debuty za kapitána Navrátila

1. kolo 2007: Minář-Roddick (USA) 1:3

1. kolo 2007: Vízner, Dlouhý-B. Bryan, M. Bryan (USA) 0:3

1. kolo 2015: Pavlásek, Veselý-Groth, Hewitt (Austr.) 3:2

1. kolo 2017: Šátral-Kyrgios (Austr.) 0:3

Baráž 2017: Jebavý, Pavlásek-Haase, Middelkoop (Niz.) 1:3

Kvalifikace 2019: Lehečka-Haase (Niz.) 1:2