Pála v Ostravě čeká na Plíškovou a spol. Naše ambice jsou opět nejvyšší, vyhlašuje

„Bára (Krejčíková) chtěla jet už v neděli, aby si dnes ráno mohla jít zahrát, a půjde i odpoledne už do Ostravar arény. Zbylé holky dorazí všechny postupně zítra. V úterý odpoledne budeme kompletní,“ pokračoval kapitán jedenáctinásobných vítězek Fed Cupu. V prvním kole nového ročníku čekají na obhájkyně vítězství v sobotu 9. a v neděli 10. února soupeřky z Rumunska.

V Ostravě nebude česká jednička Petra Kvitová. Je tým i tak dostatečně silný?

Jsem rád za ten tým, který máme. Je hodně silný a určitě i konkurenceschopný. Ale je to tak padesát na padesát, protože Rumunky mají opravdu silnou sestavu. Proto jsem moc rád za to, jaký tým mám já. Naše ambice jsou opět nejvyšší, s tímto týmem to ani jinak nejde, ale je to úplně otevřené utkání.

Barbora Krejčíková v Ostravě s pohárem, který fedcupový tým vyhrál v loňském roce.

Petr Sznapka, ČTK

Do Ostravy se vracíte po dvou letech. V únoru 2017 jste tu porazili 3:2 Španělky, vzpomínky jsou asi příjemné?

Do Otravy jsem se hodně těšil, protože tady to bylo vždy skvělé. Věřím, že si lidé cestu do ochozů najdou zase, i když jsme tady nějakou dobu nebyli. Ale vždycky se tady holkám hrálo dobře. Na utkání se těším.

Na muže minulý týden vyprodáno nebylo. Nebojíte se poloprázdné haly?

Já doufám, že na nás bude plno. Ale je to těžké, když se takto v jedné hale hrají dvě utkání po sobě. Ne každý má neomezený rozpočet, takže si musí vybrat jedno nebo druhé. Záleží asi, kdo doma rozhodne, na co se půjde. Doufám, že si lidé cestu najdou. V Ostravě vždy diváci přišli a moc se na tu atmosféru těšíme.

Hvězdou rumunského týmu je světová trojka Halepová. Ale asi jen na ní jejich úspěch stát nebude, viďte?

Určitě to není jen o Halepové. Buzarnescuová patří do třicítky na světě, a i když letos se jí ještě nezadařilo, tenis velice dobře umí. Mají i další tři hráčky – Beguovou, která je nepříjemná, Niculescuovou, mají tři varianty do čtyřhry, takže to je opravdu tým, který bude mít také ambice vyhrát titul. V roce 2016 se nám podařilo v Rumunsku vyhrát 3:2 a ten rok jsme vyhráli celý Fed Cup. Takže uvidíme...

https://www.facebook.com/czechfedcupteam/posts/10158331366979517:0

Nesnažil jste se zlomit Petru Kvitovou, aby do Ostravy přijela?

Bavili jsme se spolu během prvního týdne Australian Open. Byli jsme domluveni, že si řekneme po skončení turnaje, jestli ano, nebo ne. Možná jsme ani jeden netušili, že dojde až do finále, po kterém se mi omluvila, že toho má hodně. Péťa toho odehrála spoustu a věřím, že ještě i odehraje.

Povrch jste „zdědili" po mužích, budete ho nějak upravovat?

Hned se to natíralo, aby se malinko zpomalil. Ono čím více se na něm hraje, tím je rychlejší a byl by až moc rychlý po tom dalším týdnu tréninků. Měli jsme nahlášený středně rychlý povrch a teprve uvidíme, jak to bude v týdnu vypadat. Ale když to bude pomalejší, tak to vůbec nevadí, protože Rumunky jsme porazili asi na nejpomalejším povrchu, který jsem v životě viděl.

Doma jste deset let neporažení, jaká je to motivace?

Všechno jednou končí, ale síla a možnost na to, abychom to udrželi, tam je. Hrajeme doma a diváci udělají vždy hodně moc. Proto si moc přeju bouřlivou atmosféru.