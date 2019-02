Všude byla spousta krve, pištěla jsem, líčí Kvitová. U soudu se vyhnula obžalovanému

Tenistka Petra Kvitová při výslechu u Krajského soudu v Brně asi hodinu mluvila o svém napadení z prosince 2016. Údajnému útočníkovi Radimu Žondrovi, který je momentálně ve výkonu trestu kvůli jinému případu, hrozí za vydírání a porušování domovní svobody až 12 let vězení. Finalistka nedávného Australian Open kvůli traumatu požádala o výslech mimo soudní síň, aby se s obžalovaným nemusela potkat. Soud jí vyhověl, vypovídala v jiné místnosti, zvuk byl přenášen do reproduktorů v jednací síni. Soudkyně měla k dispozici i videopřenos. Hlavní líčení pokračuje ve středu, je jasné, že rozsudek v případu tento týden nezazní.

Jak podle Kvitové k celému útoku došlo? „Byla jsem v prostějovském bytě, kolem půl deváté zazvonil zvonek. Nějaký mužský hlas tam řekl, jestli jsem doma, řekl, že jde na revizi kotle. Pustila jsem ho do domu, pustila jsem ho bzučákem, ještě jsem mu šla naproti. Řekla jsem mu, že kotel nemám, tak se podivil, ale prý kontroluje i horkou vodu. Když vešel do bytu, tak mi řekl, že to tam mám pěkný," vzpomínala dvojnásobná wimbledonská šampionka.

„Chtěl po mě, abych pustila teplou vodu, tak jsem se otočila a v tu chvíli jsem měla nůž na krku. Popadla jsem ho, chytila jsem ho, v ruce jsem měla telefon. V tu chvíli jsem levou ruku dala na čepel. Já jsem spadla, křičela jsem, bylo všude spoustu krve. Zranění jsem v tu chvíli vůbec necítila, nůž jsem držela a on ho vytáhl. Upadla jsem, pištěla jsem, on mi říkal, že mi nechtěl ublížit," líčila dále dvojnásobná wimbledonská šampionka.

Eskorta přiváží ke Krajskému soudu v Brně obžalovaného Radima Žondru (vpravo). Státní zastupitelství ho viní z napadení tenistky Petry Kvitové. Muži za vydírání a porušování domovní svobody hrozí až 12 let vězení.

Václav Šálek, ČTK

„Jak jsem viděla tu krev, tak jsem se ptala, co chce. On říkal, že potřebuje čas a já na to, že čas nemám, že potřebuju do nemocnice. Pak jsem se ho zeptala, jestli chce peníze a on mi řekl, že jo. Měla jsem deset tisíc, vytáhla jsem je z kabelky, dala jsem mu je a on odešel. Pak jsem volala na záchranku a policii. Přivezli mě do nemocnice, měla jsem pořezaných všech pět prstů, včetně nervů na dvou prstech. Rehabilitace byla dlouhá. Po třech až čtyřech měsících jsem mohla chytit raketu a první zápas jsem odehrála po pěti měsících," dodala Kvitová.

Při předešlém vyšetřování byla na třech rekognicích. Při první jí vyšetřovatelé předložili velké množství fotografií. „Poprvé jsem nikoho neoznačila a nepoznala. S policií jsme se snažili pracovat na nějaké podobizně. Pak jsem viděla další fotografie a na jedné jsem ho poznala. Hned, jak jsem tu fotku viděla, jsem ho poznala. Potom byla další rekognice, tentokrát už naživo. Byla jsem za sklem, bylo tam asi pět pánů a dotyčného jsem taky poznala," uvedla Kvitová.

Eskorta přivádí ke Krajskému soudu v Brně obžalovaného Radima Žondru.

Monika Hlaváčová, ČTK

Podle mluvčího tenistky Karla Tejkala je Kvitová ráda, že už to vše má za sebou. Čekala prý, že to bude horší. "Mluvili jsme spolu po výslechu, už se usmívala a říkala, že teď už to pro ni definitivně skončilo," řekl novinářům Tejkal.

Zastala se ho přítelkyně

Při předchozím lednovém soudním jednání se Žondry zastávala jeho přítelkyně. „Ten den ráno jel do práce do Napajedel, choval se naprosto běžně, celé dopoledne jsme si psali zprávy," vypověděla žena.

Že by měl Žondra být na stavbě, uvedli i jeho kolegové. „Byl to zrovna kontrolní den, takže tam být musel," prohlásil svědek. Podle jeho výpovědi jsou z inkriminovaného dne fotografie stavby, kde se konal kontrolní den. Podle něj Žondra i majitel firmy, která ho zaměstnávala, museli prý být v kontrolní den na stavbě určitě přítomni. Na žádné z fotek ale nikdo z uvedené firmy nebyl.

Soudkyně Dagmar Bordovská hovořila s obžalovaným Radimem Žondrou (zády) 2019 u Krajského soudu v Brně. Snímek byl pořízen skrz skleněné okno.

Václav Šálek, ČTK

Útočník policii dlouho unikal, nakonec vyšetřovatelé ukázali na třiatřicetiletého recidivistu Žondru. Ten ale jakoukoli vinu na útoku odmítá.

K výpovědi tenistky dnes uvedl, že nemůže říct, co se v bytě odehrálo, protože tam nebyl. Poukázal ale na údajné rozpory ve výpovědi Kvitové, například, že stopy krve se nacházejí v koupelně, v ložnici a v kuchyni, což tenistka podle něj nevysvětlila. Samotný útok označil za amatérský.

"Ten člověk si nechránil ruce ani obličej, kdybych tam šel, tak bych na ty věci pamatoval. Ten dům je asi 400 metrů od policejní stanice, kdybych tam šel jen tak v čepici, bez rukavic, bez krytí obličeje, tak to se rovná sebevraždě," řekl Žondra.

Žondra Kvitové prostřednictvím mikrofonu položil několik dotazů. Zajímalo ho například, kdy dorazila do prostějovského bytu či kdy v roce 2018 byla kvůli rekognici v republice. Ptal se i na podrobnosti z napadení. Osobně se neviděli.

Znalec z oboru soudního lékařství Martin Dobiáš uvedl, že Kvitová utrpěla skupinu řezných poranění, která vznikla tahem a tlakem řezným předmětem. "Je reálné, aby to poranění vzniklo držením nože," uvedl Dobiáš. Průběh tak, jak jej popsala poškozená, že uchopila nůž rukou, podle něj odpovídá charakteru zranění. Doplnil, že nešlo o život ohrožující zranění. Kvitová ve své předchozí výpovědi uvedla, že ohebnost prstů doteď není stoprocentní, necítí dva konečky prstů. Na dlani jí zůstaly i dvě jizvy.

Dnešní část hlavního líčení skončila krátce po poledni. Pokračovat se bude ve středu, předvoláni jsou dva svědci, ani u jednoho ale není jisté, zda dorazí. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská avizovala, že dokazování ještě nebude ukončeno, ve středu tedy rozsudek nezazní.

Hlavní líčení bude pokračovat ve středu od 9 hodin. Bordovská uvedla, že pokud předvolaní svědci nedorazí, bude číst listinné důkazy, které u soudu dosud nezazněly. Vzhledem k tomu, že dokazování nebude dokončeno, očekávat se podle ní nedají závěrečné řeči ani rozsudek. Jednání tedy bude odročeno na další termín.

Tenistka Petra Kvitová přijela do budovy Krajského soudu v Brně vypovídat o svém napadení z prosince 2016.

Václav Šálek, ČTK