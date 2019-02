Krejčíková je stále vyjukaná, premiéru ráda vymění za postup

Podruhé je Barbora Krejčíková členkou českého fedcupového týmu. Při premiéře v listopadovém finále proti Spojeným státům se deblová specialistka na kurt nedostala a nevadilo by ji to ani v úvodním kole nového ročníku, v němž se Češky v Ostravě v sobotu 9. a v neděli 10. února zahájí s Rumunkami pouť za obhajobou triumfu.

Má to jednu zásadní podmínku. „Když to bude po třech zápasech stav tři nula pro nás a k žádné čtyřhře nedojde, tak to bude nejlepší," smála se Krejčíková. „Ale když to bude nerozhodné a budu povolána, tak se budu moc těšit," doplnila tenistka, která se ve fedcupovém týmu teprve zabydluje.

„Jsem v týmu podruhé, a ještě jsme nehrála žádný zápas. Je to pro mě všechno strašně nové," přiznala Krejčíková, který do Ostravy přijela v dobrá pohodě a ověnčená titulem ze smíšené čtyřhry z Australian Open, který získala s Američanem Rajeevem Ramem.

„Cítím se velice dobře. Měla jsem chvilku volno, cítím se zdravá. To je myslím zatím nejdůležitější. Doufám, že to tak i zůstane a žádná chřipka mě během týdne neskolí. Jinak se těším, až přijedou holky a začneme trénovat," svěřovala se v pondělí česká tenistka.

Zápasy Fed Cupu se hrají odlišně od nedávné kvalifikace Davisova poháru, která se v Ostravě uskutečnila v minulém týdnu a v níž Češi podlehli Nizozemsku i díky prohranému deblu. Ten se hrál v sobotu po pátečních dvouhrách a až pak následovaly rozhodující dvouhry. Ve Fed Cupu je čtyřhra na programu až úplně na konec a kapitán Petr Pála do ní může proti Rumunkám v čele se světovou trojkou Simonou Halepovou nasadit dvě nejlepší deblistky světa Kateřinu Siniakovou a dvojku Krejčíkovou.

„Ovšem i tak to bude nesmírně těžké utkání. Všech pět rumunských hráček je ve stovce. Pro nás by ale mělo hovořit domácí prostředí a skvělí fandové, kteří nás poženou," přemítala Krejčíková.

Brněnská rodačka přijela do Ostravy dříve než ostatní členky Pálova výběru. V Ostravě je už od neděle a pod dohledem ostravského kouče Pavla Šnobela, s nímž navázala spolupráci loni v listopadu, a který by ji měl pomoci prorazit i v singlu.

„Je hezké být v něčem nejlepší, vyhrávat grandslamy a největší turnaje, a ještě se o to podělit s Katkou (Siniakovou), což je nádherné. Ale chtěla bych hrát i sama za sebe. Myslím, že na to mám, tak bych chtěla hrát i singla," vysvětila Krejčíková.