Žondra napadl výslech Kvitové a soud označil za podjatý

Kvitová u včerejšího líčení vypovídala z vedlejší místnosti prostřednictvím mikrofonu. Senát v čele s Dagmar Bordovskou jí umožnil, aby se nemusela se Žondrou setkat přímo v soudní síni, což trestní předpisy u podobných případů umožňují. S pachateli tváří v tvář při soudním jednání se nemusejí potkat oběti, u kterých by hrozila další traumatizace.

Způsob, jakým senát výslech umožnil, den po jeho konání obhajoba napadla. „Podáváme námitku nezákonnosti výslechu a podáváme také námitku podjatosti senátu," prohlásila Žondrova obhájkyně Lucie Janovská Nejedlá.

Senát v čele se soudkyní Bordovskou po krátké poradě námitku podjatosti smetl ze stolu. „Nemáme žádný poměr k věci samé, obžalovanému ani svědkům či znalcům. Na naší straně není ani žádný zájem na tom, jak má věc dopadnout," konstatovala Bordovská. Upozornila také, že námitka vznesená kvůli procesnímu postupu nemůže vést k tomu, že by byl senát označen za podjatý. Obhajoba hned oznámila, že podá stížnost k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Kvitová při svém výslechu uvedla, že útočníka, který ji pořezal na ruce, poznala nejprve na fotografiích předložených vyšetřovateli a potom i naživo při rekognici. Popsala také, jak k samotnému ataku došlo a proč útočníka pustila do domu.

„Chtěl po mně, abych pustila teplou vodu, tak jsem se otočila a v tu chvíli jsem měla nůž na krku. Já jsem chytila čepel a on ten nůž vytáhl. Upadla jsem, pištěla jsem, všude bylo spoustu krve. Říkal, že mi nechtěl ublížit," vypověděla včera finalistka nedávno skončeného grandslamového Australian Open.

„Jak jsem viděla tu krev, tak jsem se ptala, co chce. On říkal, že potřebuje čas, a já na to, že čas nemám, že potřebuju do nemocnice. Pak jsem se ho zeptala, jestli chce peníze, a on mi řekl, že jo. Měla jsem deset tisíc, vytáhla jsem je z kabelky, dala jsem mu je a on odešel. Pak jsem volala na záchranku a policii. Přivezli mě do nemocnice, měla jsem pořezaných všech pět prstů, včetně nervů na dvou prstech," dodala Kvitová.

Podle znalce soudního lékaře Martina Dobiáše verze Kvitové odpovídá vzniklému poranění. „Ten mechanismus, jak ho popsala, je zcela způsobilý k tomuto zranění, máme za to, že to vzniklo jedním tahem. Po poranění jí zůstala porucha hybnosti prstů a úchopu, stejně jako porucha citlivosti v koncové části prstů. Výsledek léčení je překvapivě dobrý, ale i tak stran jemné motoriky je ta ruka znevýhodněna," prohlásil znalec. Znalci zvažovali i variantu, jestli si Kvitová nemohla zranění způsobit sama, ale došli k závěru, že ze soudně lékařského hlediska vše odpovídá popsanému útoku.

