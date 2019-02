Hráčka měsíce? O vítězství v anketě usilují dvě české hvězdy a světová jednička

Tři tenistky, tři šampionky. Která by se měla stát hráčkou uplynulého měsíce? Vítězka turnaje v Sydney a finalistka Australian Open Petra Kvitová, vítězka turnaje v Brisbane a semifinalistka Australian Open Karolína Plíšková, nebo vítězka Australian Open, světová jednička, Naomi Ósakaová? Hlasovat můžete na webu WTA.

Jako každý měsíc i tentokrát vyhlásila Ženská tenisová asociace anketu o nejlepší hráčku uplynulého měsíce. Česká republika má mezi třemi nominovanými tenistkami hned dvě hvězdy, Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovou. Třetí hráčkou usilující o vítězství je Japonka Naomi Ósakaová.

Petra Kvitová začala letošní sezonu fantasticky. Na turnaji v australském Brisbane sice vypadla v osmifinále, avšak pak se rozjela. Následující akci v Sydney osmadvacetiletá Češka vyhrála a dařilo se jí i na Australian Open, kde se dostala až do finále. V něm po velké bitvě prohrála s Naomi Ósakaovou, která se díky tomuto vítězství stala světovou jedničkou.

Začátek roku vyšel skvěle i Karolíně Plíškové. Šestadvacetiletá tenistka ovládla turnaj v Brisbane a vynikající formu si přivezla i do Melbourne. Na Australian Open v osmifinále hladce porazila Španělku Garbiňe Muguruzaovou, a to co předvedla ve čtvrtfinále proti Američance Sereně Williamsové, bylo neskutečné.

Karolina Pliskova reaccionó y derrotó Lesia Tsurenko en la final del WTA de Brisbane https://t.co/UIHHr4y37Z pic.twitter.com/BtYBcfop25 — Cooperativa (@Cooperativa) 6. ledna 2019

Williamsová vedla v rozhodujícím třetím setu už 5:1, avšak Plíšková se nevzdala, zabojovala, vývoj utkání otočila a vyhrála 7:5. V semifinále pak narazila na Ósakaovou. I s ní to bylo velké drama, ze kterého odcházela vítězně soupeřka. V žebříčku si Plíšková polepšila na páté místo. Pro svou favoritku můžete hlasovat do čtvrtečního poledne na webu WTA.