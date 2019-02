Chci na olympiádu jako reportérka, má do budoucna v plánu Sestini Hlaváčková

Takže zároveň je to pro vás i konec kariéry?

Byla jsem připravená na to, že miminko mě určitě odsune z tenisového prostředí. Mám možnost si zmrazit žebříček a do 3 let se vrátit, kdybych chtěla. Nedovedu si to teď moc představit, ale nechci si tyhle dveře zavírat a tu možnost si nechám. Uvidíme, kudy život povede a co mě bude za rok, dva, nebo tři bavit. Ale teď se k tomu neupínám a těším se, že budu maminkou.

Komu jste dala o téhle novince kromě manžela vědět jako prvnímu?

Trenéři to věděli co nejdřív, Bára Strýcová skoro jako první ze všech, ta křičela radostí. Chtěla jsem, aby měla co nejdelší čas na to si najít parťačku.

Bylo to plánované těhotenství?

Určitě rozhodnul i můj věk a pozice, ve které moje kariéra je. Dosáhla jsem skoro všeho, co se ve čtyřhře dá. Necítím, že by mi tam něco scházelo. Asi mám čisté svědomí, že jsem tomu dala maximum.

Vážně vás nic nemrzí?

Nebyla jsem v deblu světovou jedničkou, i když jsem k tomu měla dvakrát blízko. Nepovedlo se to. Ale ranking je jenom číslo. Důležitější byly jednotlivé úspěchy, pro mě zůstane nejvíc olympijská medaile.

Každý den v zápřahu, nebude vám to chybět?

Ode dne, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem opustila všechny tréninky. Dvakrát až třikrát týdně se ale pohybu věnuju, chodím pro radost tancovat. Využívám i toho, že netrpím žádnou nevolností, únavou a snažím se čekání na miminko využít. Začala jsem pracovat na Primě ve Sport Staru. Dělám reportáže, domlouvám si projekty a baví mě to. Přináší mi to něco podobného, co mi přinášel tenis, určitý adrenalin, stres, je to výzva. A pořád se pohybuju ve sportovní oblasti. Časem bych se chtěla zúčastnit olympiády jako reportérka. Snad to vyjde.

Některé hráčky vozí děti po turnajích, to asi v plánu nemáte...

Obdivuju, když to mateřství kombinují s cestováním. Já bych se tomu ale chtěla vyhnout.Nelíbilo by se mi, kdyby dítě mělo vyrůstat na turnajích. Každý to má ale podle sebe. My budeme mít domov částečně v Praze, ale musíme se taky přesunout k manželovi a být hodně tam, kde bude pracovat čili do Londýna. Byl deset let v Americe, tak jsem ráda, že bude blíž, je to přece jen jednodušší.