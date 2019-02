Djokovič? Jednu věc na něm opravdu nemám rád, kárá tenisová legenda

Když na konci ledna dobyl srbský tenista Novak Djokovič posedmé titul na Australian Open, osamostatnil se co do počtu triumfů z Melbourne na čele historického žebříčku, z něhož odsunul vedle Rogera Federera také australskou legendu Roye Emersona. 82letý mohykán se po finále nechal slyšet, že k aktuální světovou jedničku obdivuje, ale jedna věc ho na ní přeci jen štve.

„Novak je velmi milý kluk, který se vždy chová s respektem ke svým soupeřům. Není vůbec nafoukaný," chválil Djokoviče někdejší souputník Roda Lavera v rozhovoru pro Sport Klub.

Kariéru současného vládce světového tenisu už sleduje velmi dlouho: „Díval jsem se na něj v Melbourne, ještě když hrál v juniorech. Tehdy si milionkrát bouchl míčkem o zem, než konečně odservíroval. Teď už to tolikrát nedělá, ale uvítal bych, kdyby to bylo ještě méně. Pořád to potřebuje dělat tak patnáctkrát až dvacetkrát. Tohle jediné na něm opravdu nemám rád, jinak je skvělý," rýpl si v odlehčeném tónu Emerson.

Rodák z Blackbuttu sbíral tituly na grandslamových turnajích v šedesátých letech, ale tenis stále má ve svém srdci a neváhá kvůli němu cestovat i obrovské vzdálenosti.

Legendy australského a světového tenisu Roy Emerson (vlevo) a Rod Laver.

Edgar Su, Reuters

„Tenis miluji. Zápasy sleduji dlouhé roky a někdy vyrazím i do Wimbledonu, což je nádherné. Před pár dny jsem si vzal dřevěnou raketu a zkusil si s ní zahrát. A divil jsem se, jak jsme s něčím takovým mohli hrát. Ta raketa je hrozně těžká. Ty dnešní jsou mnohem lehčí a mnohem snáz se s nimi hrají tvrdé údery. To bývalo za našich let složitější," zavzpomínal.