Tenistky jdou do boje. Plíšková si chce dát rumunské repete

Už před třemi lety na horké půdě v Kluži zařídila Karolína Plíšková postup přes Rumunsko do semifinále Fed Cupu. Nyní má možnost stejného soupeře srazit na kolena i v Ostravě. Dnes tu rozehraje duel prvního kola proti levačce Mihaele Buzarnescuové. Cesta za sedmou českou trofejí během devíti let může začít.

Souboj z roku 2016 byl pro Plíškovou v mnoha směrech inspirativní. Dokázala se totiž postarat o týmový úspěch i bez přispění Petry Kvitové, která tehdy prohrála obě své dvouhry a nyní se kapitánovi Pálovi omluvila.

Plíšková si navíc v Rumunsku poprvé vyšlápla na nepříliš oblíbenou soupeřku Simonu Halepovou, s níž má celkovou bilanci 2:6. Ve fedcupových soubojích ale skóre ze vzájemných utkání nehraje tak velkou roli. I proto zůstává Plíšková před sobotním začátkem proti Buzarnescuové obezřetná.

Karolína Plíšková (vpravo) během losování Fed Cupu společně s rumunskou tenstkou Mihaelou Buzarnescuovou.

Petr Sznapka, ČTK

„Cítím se dobře, některé tréninky byly lepší, jiné horší. Ale v zápasech se člověk zkoncentruje a úroveň se zvedne. Loni jsem vyhrála dva turnaje v hale, takže věřím, že budu hrát dobře," líčí semifinalistka Australian Open.

Před pátečním losem na ostravské Nové radnici tipovala, že Rumunky proti ní nasadí první den spíš zkušenou Monicu Niculescuovou, jejíž čopovaný forhend je jedním z nejoriginálnějších úderů na okruhu WTA.

„Nehraje se mi s ní úplně nejlíp," oddechla si Plíšková. „S Buzarnescuovou to asi bude hezčí tenis. Loni jsem s ní ve Wimbledonu otočila skoro prohraný zápas. Nevím, jestli je teď v nejlepší formě, ale je to zkušená a dobrá hráčka. Za poslední rok a půl zvládla hodně zápasů, nastupuje i v deblech. Nesmím ji v žádném případě podcenit. Je to levačka, což je vždycky trošku jiné," doplňuje profil soupeřky Plíšková.

Po ní dostane šanci překvapit nedávnou světovou jedničku Halepovou Kateřina Siniaková. „Káťa to s ní má 1:1, oba zápasy byly na tři sety," zmiňuje kapitán Pála. Siniaková byla loni na podzim hrdinkou pražského finále Fed Cupu s Američankami, když vyhrála obě své dvouhry.

Česká tenistka Kateřina Siniaková (vlevo) během losu utkání Fed Cupu společně s rumunskou hvězdou Simonou Halepovou.

Petr Sznapka, ČTK

„Vzpomínám na to moc ráda, ale už je to tak dávno... Očekávám těžké a dlouhé utkání. Takové byly naše oba dva zápasy. Věřím, ale že na ni mám a můžu zvítězit. Doufám, že mi pomůže i publikum," přeje si Siniaková. „Vidím to otevřeně," soudí Pála.

V případě postupu se obhájkyně trofeje utkají s vítězkami duelu Belgie-Francie. V obou variantách by k semifinále nastupovaly 20. a 21. dubna na domácí půdě.