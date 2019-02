V Ostravě srovnáno. Plíšková vyhrála, Siniaková nestačila na světovou trojku

Je srovnáno. Výborný vstup do utkání 1. kola Světové skupiny Fed Cupu se povedl Karolíně Plíškové. Ta nedala šanci rumunské dvojce Mihaele Buzarnescuové a zdolala ji jednoznačně 6:1, 6:4. O druhý bod bojovala Kateřina Siniaková, ale na světovou trojkou Simonou Halepovou nestačila a pohrála 4:6, 0:6. Stav po prvním dnu je 1:1 na zápasy. „Skóre je takové, jaké je. Myslím, že zítra to bude velký maso,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi trenér Petr Pála. Nedělní program v Ostravě začíná ve 13 hodin. O výsledku klání se rozhodne v dvouhrách a případně ve čtyřhře.

Plíšková vyhrála i třetí vzájemný duel s 29. hráčkou světového žebříčku Buzarnescuovou. V první sadě třicetileté Rumunce povolila jedinou hru. Ve druhém setu si obě hráčky držely servis do stavu 4:4. Pak světová pětka Plíšková zaútočila, získala brejk a následně zápas bez problémů dopodávala.

Plíšková pokračuje v úspěšném fedcupovém tažení proti rumunským soupeřkám. Před třemi lety v Kluži vyhrála rovněž v prvním kole obě dvouhry a společně s Barborou Strýcovou i čtyřhru.

Karolína Plíšková z ČR v úvodní dvouhře proti rumunské tenistce Mihaele Buzarnescuové.

Vladimír Pryček, ČTK

Siniaková nebyla s Halepovou favoritkou, což se nakonec potvrdilo. Dvaadvacetiletá Češka bojovala, s bývalou světovou jedničkou to měla před sobotou 1:1 na zápasy, ale v Ostravě postupem času ztrácela energii, což vyvrcholilo ve druhé sadě, která skončila kanárem a zápas skončil 4:6, 0:6 z pohledu české reprezentantky.

Česká tenistka Kateřina Siniaková (vlevo) během losu utkání Fed Cupu společně s rumunskou hvězdou Simonou Halepovou.

Petr Sznapka, ČTK

„Nedokázala jsem dohrát rozehrané míče. Myslím, že hra byla solidní, ale byly tam větší výkyvy, než měla ona. Skóre mě mrzí, ale nedokázala jsem držet vysokou laťku, štve mě to. Pokud zítra nastoupím, pokusím se předvést lepší výkon," řekla po zápase Siniaková.

V předchozích dvou zápasech dostala rumunskou hvězdu Halepovou do tří setů a jednou ji porazila, ale dnes nepřekvapila. "Nemyslím si, že to bylo tak jednoznačné. Stále ty výměny byly, takže jsem hrozně naštvaná, že to bylo 0:6," dodala Siniaková.

Nedělní program v Ostravě začíná ve 13 hodin. O výsledku zápasu se rozhodne v dvouhrách a případně ve čtyřhře.