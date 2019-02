Nehrála jsem mega fantasticky, ale na tlak jsem zvyklá, líčila Plíšková

Jedenáctiminutový úvodní game zápasu s Rumunkou Buzarnescuovou ukázal, že fedcupová atmosféra může dolehnout klidně i na pátou hráčku světového žebříčku. Karolína Plíšková ale dokázala nervozitu poměrně rychle setřást a pak už se většinou hrálo podle jejích not. První český bod se zrodil za necelou hodinu a půl.

Je tlak ve Fed Cupu opravdu neporovnatelný se zápasy na turnajích?

Když jste top 10 na světě, tak se čeká, že vyhrajete skoro pořád. Tlak je tam stále a jsem na něj zvyklá. Na Fed Cupu se ale zdvojnásobuje, celý národ čeká, že vyhraju... Nehrála jsem sice nějak mega fantasticky, ale jsem ráda, že jsem nezklamala.

Před týdnem na Davis Cupu s Nizozemskem nebyla velká návštěva, potěšilo vás, že na víkend je vyprodáno?

Lidi vždycky pomůžou. I na turnajích, když je plná hala, tak se to nasazení automaticky zvedne a mně to vyhovuje.

Utkání 1. kola Světové skupiny tenisového Fed Cupu. Češky bojují s Rumunkami. Karolína Plíšková a kapitán českého týmu Petr Pála během zahajovacího duelu.

Petr Sznapka, ČTK

Od začátku roku je znát, že jste výrazně vylepšila procento prvního servisu. Zaměřila jste se na to?

Loni jsem měla zápasy, kdy to procento nebylo moc dobré. A když se zvedlo, tak zase nebylo podání nejrychlejší. Takže nevymýšlím a snažím se dávat esa, tenhle povrch navíc docela bere rotace. Ale zvedla jsem se i herně, to se pak zvýší i to procento servisu.

Co vymyslíte v nedělním duelu jedniček na Halepovou?

Nemám tolik variant, ale při těch výhrách nad ní, jsem ji přehrála přes výměny. Nemůžu se jen snažit zběsile zabíjet míče. To riziko musí být úměrné chybám, protože ona skoro nechybuje, nebo strašně málo. Nevím, jakou má formu. V Austrálii toho moc nevyhrála, tak toho zkusím využít.