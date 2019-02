Jaké trumfy mají Češky na neděli? Kapitán promýšlí varianty

„Halepová mi přišla lepší, než jsem čekal. Hrála ale opravdu dobře, myslím si, že jí hodně pomohlo těsné vítězství v prvním kole na Australian Open nad Kanepiovou, se kterou prohrála na US Open. Je třetí na světě, to jen vypovídá o tom, jak dobrá je to hráčka," hodnotil první den kapitán Petr Pála, který rozhodnutí o tom, kdo se v v neděli vydá na kurt, probere s týmem.

Že od 13 hodin proti sobě nastoupí týmové jedničky Karolína Plíšková a Halepová, je jasné. Co bude dál, se ještě uvidí.

Karolína Plíšková z ČR v úvodní dvouhře proti rumunské tenistce Mihaele Buzarnescuové.

Vladimír Pryček, ČTK

Pála má v záloze několik variant. Jednou z nich je, že do čtvrté dvouhry pošle Markétu Vondroušovou a na případný rozhodující debl bude šetřit Siniakovou. Hráčku do druhého nedělního singlu může Pála nahlásit až čtvrt hodiny před jeho začátkem.

„S Kájou si taky sedneme před večeří a řekneme si něco málo k zápasu s Halepovou, ale to není potřeba ventilovat," tvrdil kapitán.

Kateřina Siniaková po prohraném zápase proti Simoně Halepové z Rumunska.

Petr Sznapka, ČTK

Češky doma neprohrály fedcupový duel od dubna 2009, kdy z mečbolu ztratily semifinále s USA. Od té doby hrály doma jedenáctkrát a vždy vítězně. Z toho pětkrát v Ostravě.

„Doufám, že nás lidi zase podpoří, bude to potřeba," řekla před nedělním rozuzlením Siniaková.