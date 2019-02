V Ostravě zavládl smutek. Češky prohrály a místo boje o obhajobu je ve Fed Cupu čeká baráž

Smutek! Prohrály, žádný postup. České tenistky, které vyhrály šest Fed Cupů za posledních osm let, nezvládly v Ostravě rozhodující čtyřhru a nepostoupily do semifinále této elitní soutěže. Po porážce 2:3 na zápasy s Rumunkami budou obhájkyně trofeje hrát baráž. Tu naposledy zažily v roce 2008. Do závěrečné bitvy nasadil kapitán Petr Pála nejvýše postavený pár světa Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková. Proti nim nastoupila dvojice Irina-Camelia Beguová, Monica Niculescuová, která vyhrála po výsledku 6:7, 6:4, 6:4. "Rozhodlo pár míčů. Nechaly tam všechno, ale nějak se nám nepodařilo dostat do vedení," řekl České televizi smutný Pála. V dubnu budou muset Češky bojovat o to, aby nesestoupily ze Světové skupiny.