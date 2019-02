Česká hvězdička se těší na rekordní posun. Muchová se po životním turnaji přiblíží svému snu

Před loňským US Open znal jméno 202. hráčky světa Karolíny Muchové jen nadšený tenisový fanoušek. O pár dní později už bylo vše jinak. Dvaadvacetiletá slečna na dvorcích ve Flushing Meadows vyřadila i s kvalifikací pět soupeřek včetně dvojnásobné grandslamové šampionky Garbiňe Muguruzaové. Shoda náhod? Zapomeňte! Olomoucká rodačka pokračuje ve výborných výkonech i letos a může se těšit na velký žebříčkový posun.

"Upřímně jsem nikdy nepochybovala o tom, že bych se mohla dostat na největší kurty a hrát proti špičkovým tenistkám," svěřila se před nedávnem sympatická slečna. A v žádném případě to nebyla nabubřelá slova.

Česká tenistka to začala potvrzovat hned v úvodních týdnech nové sezony. Na prvním turnaji v Brisbane vyřadila v kvalifikaci dvě soupeřky než skončila na favorizované Rusce Potapovové.

Sestřih zápasu Elina Svitolinová - Karolína Muchová

sntv

To hlavní však mělo teprve přijít. Podruhé v řadě se dostala do hlavní soutěže grandslamového turnaje. Povedlo se jí to na Australian Open, kde v kvalifikačních bojích postupně vyřadila domácí Rodionovou, Rusku Samsonovou a Američanku Loebovou. V prvním kole hlavní soutěže pak podlehla Karolíně Plíškové 3:6, 2:6.

Životní turnaj však odehrála na probíhajícím turnaji v Dauhá. Přes kvalifikaci, kde ve druhém kole vyřadila po boji Kristýnu Plíškovou (6:3, 4:6, 6:4), se probila jako 132. hráčka světa až do čtvrtfinále.



V prvním kole nejdříve zametla s ostřílenou Samanthou Stosurovou (6:4, 6:2), ve druhém pak poslala stejným poměrem domů i favorizovanou Sie Su-Wej z Tchaj-wanu. Nestačila až na světovou sedmičku Elinu Svitolinovou, které podlehla 4:6, 2:6.

"Naším prvotním cílem bylo dostat se do elitní stovky, což se mi bohužel nepodařilo. Kvůli zranění jsem neodehrála moc turnajů, ale naštěstí jsem se prosadila na těch, kde jsem byla v pohodě. Když budu hrát dobře, může se mi to podařit," říkala před začátkem letošní sezony Muchová.

A teď se její sen prakticky vyplní. V novém vydání žebříčku by jí měla patřit 102. příčka, jen kousek od vysněné mety.

A tím to zdaleka končit nemusí....