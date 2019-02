Tenista Opelka získal v New Yorku první titul, nadšený byl i poražený finalista

Americký tenista Reilly Opelka získal na turnaji v New Yorku premiérový titul. Ve finále zdolal Braydena Schnura, jehož úspěšné tažení z kvalifikace skončilo až těsně pod vrcholem. Opelka po více než dvou hodinách proměnil šestý mečbol a Kanaďana porazil 6:1, 6:7, 7:6.

"Tohle je něco, na co jsem nejvíc pyšný," řekl jednadvacetiletý Opelka. "Byl jsem silný psychicky, vzhledem k tomu, že jsem tento týden prohrál tolik prvních setů, a první podání mi hodně pomáhalo," dodal Američan, který v New Yorku nastřílel soupeřům celkem 156 es. Ve finále si jich připsal 43 stejně jako v semifinále proti prvnímu nasazenému krajanovi Johnu Isnerovi.

Třiadvacetiletý Schnur mohl být i přes porážku s vystoupením na turnaji více než spokojený. Do kvalifikace se dostal jako náhradník a šanci využil na maximum. "Je to splněný sen. Tento týden mi ukázal, že na tyhle velké turnaje patřím a můžu hrát se špičkovými hráči," pochvaloval si Kanaďan, jenž až do tohoto týdne nevyhrál v hlavní soutěži turnaje ATP ani jeden zápas.