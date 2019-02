Plíšková? S tou bych ve výtahu uvíznout nechtěla, pustila se Němka do české hvězdy

Pokud jde o tenisové umění, může se Karolína Plíšková svým krajankám Petře Kvitové či Lucii Šafářové podívat směle do očí. S popularitou mezi ostatními hráčkami na okruhu je to však už jiné. Současná světová pětka kvůli své introvertní povaze tak oblíbená mezi svými soupeřkami není. Nedávno to v krátkém rozhovoru potvrdila i německá tenistka Andrea Petkovicová.