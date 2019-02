Del Potro se vrací: Přemýšlel jsem o šílených věcech, myslel jsem, že je to konec mého života

Má za sebou několik operací těžce zkoušených zápěstí, řadu měsíců strávil po nemocnicích, několikrát se pokoušel o návrat mezi elitu. A povedlo se mu to. Vysněnou sezonu bez větších zdravotních problémů odehrál Juan Martin del Potro v minulém roce, ve kterém se stal jednou z největších a nejsledovanějších hvězd.

Poprvé v kariéře vyhrál turnaj série Masters v Indian Wells, skvělou formu potvrdil i semifinálovou účastí na následujícím klání v Miami, stejně se mu vedlo na French Open, kde ho o postup do finále připravil až pozdější vítěz Rafael Nadal.

Rodák z Tandil úřadoval i ve Wimbledonu, kde skončil ve čtvrtfinále opět na svém přemožiteli z Roland Garros. Vítěz US Open z roku 2009 bavil diváky v New Yorku i v loňském roce, kde se zastavil až ve finále na Djokovičovi. Výsledkem parádní sezony byl posun na životní třetí místo světa.

Pohádková sezona však přece jen tak šťastný konec neměla. Na turnaji v Šanghaji si Del Potro zlomil čéšku a musel vzdát utkání druhého kola. Přišel tak nejen o následný Turnaj mistrů, ale i o letošní Australian Open.

A to na psychice tenisového elegána dvakrát nepřidalo. "Přemýšlel jsem o strašných věcech. Myslel jsem, že je to konec mého života. Nikdy jsem problémy podobného druhu neměl. Postupem času jsem začal věřit doktorům, že to zase může být dobré," popisuje těžké období 198 centimetrů vysoký tenista.

Juan Martin del Potro na Djokoviče nestačil



"Doufal jsem, že brzy budu moci zase hrát velké turnaje na nejvyšší úrovni. Jsem rád, že po čtyřech měsících se zase můžu svým soupeřům postavit na kurtu. Ale je to strašně těžké dostat se na takovou úroveň, abyste byli schopni čelit těm nejlepším hráčům. Naštěstí už jsem to všechno zažil, vím, co musím udělat, abych se dostal zpátky do formy," pokračuje jeden z nejoblíbenějších tenistů na okruhu.

Jen pro připomenutí, Del Potro se v minulosti drápal zpět ke hvězdám z mnohem horších pozic. Před třemi lety našel své jméno kvůli opakujícím se zdravotním problémům na 1045. místě světa. Za sebou měl několik operací levého i pravého zápěstí. To však zdaleka nebyly jediné zdravotní trable. V březnu 2014 podstoupil chirurgický zákrok kvůli problémům s klouby, v lednu 2015 s vazy a téhož roku v červnu se šlachami.

"Mám už s návraty po zraněních opravdu hodně zkušeností. Ale je jasné, že to není pro mě dobré. Pro mé tělo i sebevědomí. Na kurtu se můžu objevit jen tehdy, když jsem naprosto přesvědčen o tom, že jsem v dobré formě a že mé tělo je na utkání připraveno. Nejdříve v každém případě musím být zdravý, až pak můžu přemýšlet o tenisu. Turnaj v Delray Beach je pro mě optimální k návratu. Uvidím, jak na to mé tělo zareaguje, podle toho se rozhodnu, co budu dělat dál," pokračuje argentinská hvězda.

O tom, že by kvůli vracejícím se zdravotním problémům ukončil kariéru, však téměř dvoumetrový tenista neuvažuje. "Miluju tenis. Navíc mám kolem sebe skvělou rodinu a přátelé, kteří mě motivují. Chci na sobě tvrdě pracovat a být lepším tenistou. Stále život s tenisem miluji, nechci se ho vzdát. V životě jsem prošel řadou těžkých momentů a nikdy bych nevěřil, že se mi podaří dosáhnout na takové mety. Teď už mám jiný cíl. Chci být zdravý a užívat si tenis," má jasno Del Potro.

Del Potro se v prvním kole turnaje v Delray Beach utká s 72. hráčem světa Japoncem Nišiokou.