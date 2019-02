Když hraje Federer, musí zdraví počkat. Pohotovost přišla se zajímavou studií

Fanoušci prožívají utkání svých oblíbených hráčů či týmů různě. To má samozřejmě někdy i vliv na jejich zdraví. Se zajímavou studií nyní přišla pohotovost v Ženevě, která čtyři a čtvrt roku zkoumala, jaký vliv na výjezd sanitek má to, když právě hraje švýcarská hvězda Roger Federer.

Podle výsledků studie mají na ženevské pohotovosti v době, kdy je zrovna v akci legendární tenista o deset procent telefonátů méně, než je obvyklé. Číslo ještě více klesá, pokud Federer hraje finále. Jak si to vysvětlit? Podle webu Le Matin, který s touto informací přišel, to odborníci odůvodňují tím, že lidé se prostě chtějí dozvědět, kdo vyhraje.

Tournament director hopes Dubai draw ‘helps’ Roger Federer win 100th title https://t.co/tstjmzNqyO pic.twitter.com/gyuzr8Jf24 — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) 14. února 2019

Federer se po prohře s Řekem Stefanosem Tsitsipasem v osmifinále Australian Open rozhodl, že bude chvíli odpočívat. Teď už se však zase chystá na kurty a doufá, že se mu brzy podaří vyhrát nějaký turnaj a zaokrouhlí tak svůj počet titulů na rovnou stovku. První možnost bude mít hned příští týden v Dubaji.

„Rád bych vyhrál co nejdříve,“ přiznal sedmatřicetiletý Federer na webu tennisworldusa.org. „Třeba už v Dubaji nebo v Indian Wells. Cítil jsem se dobře na Hopmanově poháru i Australian Open. Vyhrát stý titul by bylo výsledkem vynikajících výkonů,“ dodal dvacetinásobný grandslamový vítěz, který se netají tím, že by rád do své sbírky přidal ještě nějaký další grandslam. „Třeba z Wimbledonu, nebo z US Open,“ uzavřel fenomenální tenista.