Chyběl kousek! Vondroušová byla blízko turnajovému triumfu, nakonec však na Belgičanku nestačila

Obě tenistky vstoupily do zápasu velmi nervózně, za což hned v první hře zaplatila Van Uytvancková, která jako první přišla o servis. Ani Vondroušová však výbornou úspěšnost na podání z minulých zápasů nepotvrdila a stav byl 1:1. A trápení na servisu pokračovalo.

Čtyřiadvacetiletá Belgičanka se i nadále nemohla srovnat s podáním, výměny navíc prokládala řadou nevynucených chyb a prohrávala 1:2. Jako první si servis udržela devatenáctiletá česká hráčka. Ta si agresivní hrou, kterou proložila i přechody na síť, vybojovala vedení 3:1.

Markéta Vondroušová

Aktivitu v utkání začala jednoznačně získávat rodačka ze Sokolova. Její hra byla mnohem pestřejší, soupeřku trápila kraťasy i častými přechody na síť. I potřetí vzala padesáté hráčce světového žebříčku servis a vedla už 4:1.

Levou rukou hrající Češka se i nadále mohla spolehnout na výbornou hru na síti, bezmocné Van Uytvanckové i počtvrté vzala servis a za 29 minut vyhrála první set 6:1. Frustrovaná favoritka si své rozpoložení po úvodní sadě vybila na své raketě.

Po prvním setu přišel českou hráčku pochválit i její kouč Jan Hernych. „Neubírej, nepřidávej, takhle hraješ výborně," ocenil skvělé představení své svěřenkyně bývalý daviscupový reprezentant.

Zápas se začal otáčet

Česká tenistka skvěle začala i druhý set, když se mohla opřít o svůj levácký servis a čistou hrou se ujala vedení 1:0. Až poté si Belgičanka poprvé v zápase udržela podání a vyrovnala na 1:1.

Parádní tenis přinesla pátá hra druhé sady, k smůle české hráčky však Van Uytvancková vzala své soupeřce poprvé v sadě servis. Po vzoru své soupeřky začala často používat stopbally a vyplatilo se jí to.

Za stavu 3:2 pro Belgičanku přišel podruhé v zápase za Vondroušovou trenér Hernych. „Teď to trefuje, je na vlně, ale to nevydrží. Vnímej jen svůj tenis. Když to tam takhle trefuje, s tím se nedá nic dělat, je to finále, taky musí něco zahrát. Ale ty hraješ dobře, vydrž to," uklidňoval svou svěřenkyni.

Následující dvě hry se nesly v režii hráček na returnu. Vondroušová sice vzala své soupeřce hned servis a srovnala, vzápětí však podruhé v řadě prohrála ten svůj a ztrácela 3:4. Série čtyř ztracených podání však pokračovala, Van Uytvancková nepotvrdila ani svůj další brejk a bylo vyrovnáno.

Až poté si udržela servis Markéta Vondroušová a šla do vedení 5:4. Padesátá hráčka světa však začala v ten moment hrát svůj nejlepší tenis v zápase, soupeřku zatlačila agresivními údery především z forhendu do defenzivy, přestala dělat nevynucené chyby a po prolomeném servisu Vondroušové vyhrála sadu 7:5.

Ve třetí sadě vládla Belgičanka

Do rozhodující sady vstoupila mnohem lépe Van Uytvancková, která pokračovala ve výborném výkonu ze závěru druhé sady. Češce vzala hned úvodní game při jejím podání, totéž se jí povedlo i v další hře při servisu Vondroušové a brzy vedla 3:0. „Musíš začít riskovat, ona hraje skvěle, jinak to nejde. Neboj se jít i na síť, buď agresivní na returnu," snažil se radit kouč Hernych.

I další průběh utkání však patřil proměněné Van Uytvanckové. Vondroušová první game získala až za stavu 1:4 a na zvrat už neměla síly. Belgičanka vyhrála třetí set 6:2 a mohla se radovat ze zaslouženého vítězství a obhajoby titulu z minulého roku.

"Odehrála jsem tady výborný turnaj, jsem spokojená a chtěla bych pogratulovat Alison, hrála opravdu výborně," ocenila svou soupeřku i přes prohru spokojená Vondroušová.

Tsitsipas ovládl turnaj v Marseille

Dvacetiletý řecký tenista Stefanos Tsitsipas splnil v Marseille úlohu turnajové jedničky. Ve finále zdolal nenasazeného Michaila Kukuškina z Kazachstánu 7:5, 7:6 a po loňském triumfu ve Stockholmu získal druhý titul.

V prvním setu oba soupeři drželi podání až do dvanáctého gamu, v němž Kazach poprvé zaváhal a Tsitsipas za 49 minut proměnil první setbol.

Kukuškin mu to oplatil v pátém gamu druhého setu a v tom následujícím se oba soupeři přetahovali o bod třináct výměn, než ho ukořistil Kukuškin. Řecký tenista srovnal na 5:5 a set dospěl do tie-breaku, v němž Tsitsipas po dvou hodinách hry zužitkoval hned první mečbol.

Ve finále těžil z kvalitního servisu, při němž zahrál 14 es. Kukuškina porazil i ve třetím vzájemném zápase. V žebříčku se posune na 11. místo, což je jeho dosud nejlepší umístění.