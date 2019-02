Moldavský tenista se zapsal do historie

Téměř tříhodinové finále se rozhodovalo v dramatickém tie breaku třetí sady, v němž vedl Evans 6:4 a poté ještě 7:6. Albot, hrající zápas o titul poprvé, však odolal a sám využil první mečbol na 9:7, když jeho britský soupeř udělal dvojchybu.

"Je to neuvěřitelný pocit. Celou kariéru, celý život dřete a nakonec se dočkáte turnajového vítězství. Neplánoval jsem prohrát první set a pak to otočit, ale dopadlo to dobře. K vítězství v zápase potřebujete vyhrát dva sety. Měl jsem šance a využil jsem je," radoval se Albot, který se po zisku titulu posunul na životní 52. místo ve světovém žebříčku.

O první turnajové vítězství v kariéře usiloval také Evans, jenž se před deseti měsíci vrátil po ročním distanci za kokain. "Bylo by jednoduché říct, že jsem nevyužil mečboly, ale nemyslím si, že jsem to zase tak hodně pokazil. Nevyšly mi dva forhendy, ale ne o moc. Soupeř hrál skvěle v okamžicích, kdy to potřeboval," řekl Evans, jenž na turnaji našel přemožitele až v sedmém utkání.

Deblovou soutěž v Delray Beach popáté ovládli Bob a Mike Bryanovi, kteří v prvním sourozeneckém finále na ATP Tour od roku 1977 porazili 7:6, 6:4 britské bratry Kena a Neala Skupské. Americká dvojčata získala 117. společný titul a první od dubnového triumfu v Monte Carlu, po němž musel Bob na operaci s pravou kyčlí a Mike dohrál sezonu s krajanem Jackem Sockem.