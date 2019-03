Tvrdé osudy juniorských grandslamových šampionů. Veselý patří k úspěšným, většina dalších vyhořela

Jiří Veselý, Bjorn Fratangelo, Luke Saville, Oliver Golding. Co mají tato jména společného? A říkají vám kromě českého tenisty vůbec něco? Pak věřte, že jde o hráče, kteří stejně jako příbramský rodák vyhráli v roce 2011 juniorské grandslamové turnaje. Jak daleká cesta od juniorského šampiona mezi tenisovou elitu je, ukazují jejich další tenisové osudy. A často to žádná velká paráda není.

Ano, nedaří se mu. Od Jiřího Veselého se čekalo mnohem víc. Vždyť v roce 2011 vyhrál juniorku na Australian Open, ve své kategorii byl světovou jedničkou. Navíc fantasticky zvládl přechod mezi dospělé, o čtyři roky později už byl na výborném 35. místě. V současné době se drží jen těsně na hraně první světové stovky, na turnajích většinou končí v prvních kolech.

Přesto patří český reprezentant mezi úspěšnější tenisty, kterým se v minulosti podařilo vyhrát některý z juniorských turnajů velké čtyřky. Pro srovnání jsme vybrali grandslamové vítěze ze sezony 2011, tedy z roku, kdy Veselý vyhrál Australian Open.

Jiří Veselý během slavného Wimbledonu

Do stovky jen na skok

Na French Open ve stejném roce dominoval o devět dní mladší Američan Bjorn Fratangelo. Jeho kariéra je do velké míry podobná českému tenistovi. I on se na své žebříčkové maximum dostal v podobném časovém horizontu jako Veselý, v sezoně 2016 byl však na rozdíl od českého reprezentanta až 99. hráčem planety.

V současné době mu patří 127. příčka, až na výjimky se pohybuje výhradně na challangerech. Jeho bilance na turnajích ATP je 16:29 (u Veselého 103:123).

Bjorn Fratangelo se radoval z juniorského titulu na French Open

Saville marně hledá cestu mezi elitu

Veselý při svém vítězném tažení na Australian Open 2011 porazil ve finále domácího Luka Savilleho, který si však už nenechal ujít triumf ve Wimbledonu, domácí klání v Melbourne pak ovládl o rok později. Přechod mezi dospělé však dnes pětadvacetiletému tenistovi zdaleka nevyšel.

Jeho maximem se v sezoně 2015 stala 152. příčka, v současné době se pohybuje v zapomnění čtvrté stovky na 337. místě. Na okruhu ATP si zahrál pouhých osm zápasů, dva z nich vyhrál.

Luke Saville ovládl juniorské granslamy ve Wimbledonu a na Australian Open

Brit kariéru ukončil

A co juniorské US Open 2011? Zde se radoval z titulu britský tenista Oliver Golding. Pokud jeho jméno znáte, pak jste opravdoví tenisoví nadšenci. Bývalá juniorská světová dvojka to dotáhla maximálně na 327. místo světa. Na okruhu si hrál tři zápasy, všechny prohrál.

Golding vyhrál s Veselým čtyřhru na olympijských hrách mládeže v roce 2010, přechod mezi profesionály však nezvládl a svou tenisovou kariéru v roce 2017 ukončil.

Oliver Golding vyhrál juniorské US Open v roce 2011

Jen pro zajímavost, v sezoně 2012 vyhrál hned dva juniorské grandslamy Kanaďan Filip Peliwo (Wimbledon, US Open). A jak si vede mezi dospělými? Pětadvacetiletý tenista je 241. hráčem světa, jeho maximem je 161. příčka.

Mezi juniorské grandslamové vítěze, kteří se v posledních letech nejvíce prosadili mezi dospělými, patří Nick Kyrgios, Borna Čorič, Alexander Zverev, Taylor Fritz či Denis Shapovalov.

Filip Peliwo vyhrál juniorský Wimbledon v roce 2012.

