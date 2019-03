České tenisové naděje útočí na elitu! V juniorské špičce jich žádná země nemá více

Tomáš Berdych a zatím stále ještě Jiří Veselý. To je z pohledu českého tenisu jediné zastoupení v elitní stovce. A dál? Kolem 140. místa se drží třiatřicetiletý Lukáš Rosol, až ve třetí stovce se pohybují stagnující Zdeněk Kolář a Adam Pavlásek. Přesto nemusí být tak zle. Českému tenisu rostou nové naděje a není jich málo. Mezi nejlepšími třinácti juniory světa jsou hned tři, žádná jiná země na tento počet nedosahuje.

"U mužů je nastupující generace bohužel hodně slabá. Po Jirkovi Veselém tam zeje obrovská díra. Jenže za ním zase není vůbec nikdo. Budoucnost není zrovna růžová," tak viděl v roce 2015 stav českého mužského tenisu kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil.

A jeho slova se naplnila. Se širší světovou špičkou se dokáže v současné době měřit jen Tomáš Berdych, dlouhodobou krizi prožívá především Jiří Veselý, progres se zastavil i u dvaadvacetiletého Zdeňka Koláře, který se nemůže vymanit z třetí stovky světového žebříčku.

Parádní Lehečkovo představení

S českým mužským tenisem to však nemusí být zdaleka tak špatné. Od slov Jaroslava Navrátila uplynulo už hodně času a pohled na juniorský žebříček a výkony českých nadějí dávají důvody k optimismu.

Poprvé na sebe pozornost veřejnosti strhl během daviscupové bitvy s Nizozemskem parádním výkonem sedmnáctiletý Jiří Lehečka, který svedl naprosto vyrovnaný souboj s ostříleným Robinem Haasem.

Český mladík Jiří Lehečka v zápase kvalifikace Davis Cupu proti Nizozemsku.

Jaroslav Ožana, ČTK

Zdaleka však není sám. V juniorském světovém žebříčku ITF tenistů do 18 let je mezi nejlepšími třinácti hráči hned trojice borců s českou vlajkou za jménem, což je nejvíce ze všech zemí.

Na desátém místě je jeden z největších českých talentů poslední doby Dalibor Svrčina, dvanáctý pak daviscupový hrdina Jiří Lehečka, o místo za ním Jonáš Forejtek.

Jedničkou je Svrčina

Veliké naděje se vkládají především do teprve šestnáctiletého Svrčiny. „Nestalo se nám už dlouho, že by někdo takhle hladce přešel od žákovského tenisu k tomu juniorskému. Je to něco obdivuhodného. Dlouho jsme neměli takový talent," říkal nedávno kapitán Navrátil.

Jen slova chvály měl jednašedesátiletý trenér i pro Jiřího Lehečku. "Kapitán týmu jsem 13. rokem, byl jsem u různých premiér, třeba Tomáše Berdycha. A klobouk dolů, tohle byla nejlepší premiéra, jakou jsem kdy viděl. Jako jediný v tomto mladém věku hrál ještě za nerozhodnutého stavu, takže to měl ještě těžší," ocenil svého svěřence po bitvě s Haasem.

Dalibor Svrčina patří k velkým nadějím českého tenisu

Profimedia.cz

A třetím do party je juniorská světová třináctka Jonáš Forejtek, který spolu s Daliborem Svrčinou ovládli letošní juniorské Australian Open ve čtyřhře.

V daviscupové nominaci byla i další naděje českého tenisu osmnáctiletý Tomáš Macháč, který již figuruje v "dospělém" rankingu ATP, kde je v šesté stovce. "Lehečka i Macháč jsou velké naděje, do dalších daviscupových nominací s nimi počítám," přiznal Navrátil.

Český juniorský daviscupový reprezentant Jonáš Forejtek.



Cesta od juniorského tenisu mezi světovou elitu je velmi těžká, což potvrzuje i žebříček ATP. Z hráčů, kteří ještě nedosáhli dvaceti let, jsou mezi elitní stovkou jen kanadské naděje Denis Šapovalov a teprve osmnáctiletý Felix Auger-Aliassime.

Ani juniorské úspěchy tak Svrčinovi a spol. nic nezaručují, přesto má český fanoušek důvod věřit tomu, že se rodí nástupci Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka.