Půjde ve stopách Kvitové s Plíškovou? Markéta na to má, říká kouč Vondroušové

Momentálně 61. tenistka planety si vydobyla respekt už jako juniorka a loňským postupem do osmifinále US Open ukázala, co umí. V její hře je ale zároveň slušný prostor pro zlepšení, což je příslib opravdu velké kariéry.

„V mých očích je Markéta opravdu hodně talentovaná. Tenisem žije, je pracovitá, což je základ, aby z ní mohla být vynikající hráčka a patřila mezi nejlepší na okruhu. Ale chce to i nějaký čas a hlavně zdraví," řekl devětatřicetiletý Hernych, který si jednadvacetkrát zahrál v hlavní soutěži grandslamů a ve světovém žebříčku to dotáhnul až do šesté desítky.

Vondroušová ale podle všeho míří výš. „Je to mladá holka. Hlavně, aby byla zdravá, letos má vlastně odehrané jen dva turnaje," připomínal Hernych před cestou na americké betony v Indian Wells, kde začala výhrou nad Němkou Laurou Siegemundovou, a v Miami.

Rodačka ze Sokolova sice na Australian Open vypadla ve druhém kole dvouhry, ale v ‚provizorním' páru s Barborou Strýcovou se dostala až do semifinále deblu. Nedávno v Budapešti pak hrála finále, které ovšem trochu nešťastně ztratila s Belgičankou Van Uytvanckovou.

Pořadí nejlepších teenagerek v žebříčku WTA 1. Dajana Jastremská (Ukr.) 18 let 2. Bianca Andreescuová (Kan.) 18 let 3. Markéta Vondroušová (ČR) 19 let 4. Amanda Anisimovová (USA) 17 let 5. Anastasia Potapovová (Rus) 17 let

„Samozřejmě byla smutná, ale ona se z toho rychle dostane a pak už myslí spíš na další zápasy, což je taky dobré," dodal Hernych, který své kroky konzultuje s bývalou daviscupovou ikonou Jiřím Hřebcem, jenž má zásadní podíl na herním rozvoji Vondroušové.

„Píšeme si, voláme, komunikujeme. Hlavně se ale bavíme o tréninku. O tom, co je potřeba dělat. A jsme hodně v kontaktu i s kondičním koučem Michalem Vágnerem," řekl Hernych.

Vondroušová už je z generace, která nepoznala svět bez internetu. O dvacet let starší kouč od ní v tomto směru dostává podnětné lekce. „V tomhle mě určitě posunula dopředu. Účty na všech možných sítích už mám založené, i když moc aktivní na nich nejsem. Ale učím se," smál se trenér české naděje.

„Markéta ale netráví čas jen na mobilu. Když má volno, hodně čte, kouká na filmy. A na turnajích dost rozebíráme na videu její zápasy. I lidsky jsem si docela sedli. Už jsme spolu taky něco odcestovali a víc jsme se poznali. Já to beru hodně pozitivně."

Loni Vondroušová končila sezonu s natrženým tříslem, takže je celkem jasné, co by letos nechtěla zažít.

„Nějaké konkrétní cíle si moc nedáváme, to jen dostává hráčku pod tlak. Tady musíš uhrát tohle a tady tohle, to si neříkáme. Markéta chce samozřejmě vyhrát každý zápas, do kterého nastoupí, to je jasné. Ale taky záleží na spoustě faktorů, momentální formě její i soupeřek," řekl Hernych.

V první pětce světového žebříčku má teď český tenis dvojnásobné zastoupení: zanedlouho devětadvacetiletou Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovou, které bude v březnu 27 let. Není proto špatné vědět, že tu roste hráčka, která může jít v jejich stopách.