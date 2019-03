Šafářová se zotavuje po operaci. Dojde k rozlučce tenisové královny na kurtech?

Tenistka loni oznámila, že plánuje ukončit kariéru. Jejím původním záměrem bylo rozloučit se na svém oblíbeném Australian Open letos v lednu, to se však bohužel kvůli zdravotním problémům nepodařilo. Šafářová podle svých slov dostala zánět šlachy na zápěstí.

Fanoušci by si ale velmi přáli, aby se Šafářová rozloučila na kurtu, což by nejspíš ráda uskutečnila i sama tenistka. Když v lednu oznamovala, že do Austrálie kvůli zranění nepojede, sama tvrdila, že plán ukončit kariéru na tenisovém dvorci je pořád aktuální. "Kde to bude, to uvidím podle svého zdravotního stavu," napsala tehdy na svůj Instagram.

Dvaatřicetiletá Šafářová má za sebou fantastickou kariéru. V singlu se dostala nejvýše na páté místo, zahrála si finále French Open i semifinále Wimbledonu. Celkem na okruhu WTA ve dvouhře triumfovala sedmkrát.

V deblu dokonce světovému tenisu kralovala. S Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou vytvořila úspěšný a oblíbený deblový pár známý jako "Bucie" a společně vyhrály pět grandslamů, chybí jim pouze titul z Wimbledonu.

S Barborou Strýcovou pak dosáhly na bronz na OH v Riu de Janeiru, když v boji o třetí místo porazily další český pár Hlaváčková - Hradecká. Brněnská rodačka je také trojnásobnou vítězkou Fed Cupu.