Federerovo tajemství tenisové dlouhověkosti. Legenda prozradila, jak se udržuje v kondici

Je jedno jestli právě bojuje o grandslamový titul nebo se jen vrací z tréninku. Rogera Federera na každém kroku obklopují davy fanoušků. Sám legendární tenista, který si jen na odměnách přišel na více než 2,7 miliardy korun, se však za mimořádnou osobnost nepovažuje.

"Lidé mají často ve zvyku stavět sportovce do role jakéhosi superčlověka. Ale tak to není. Když se s námi potkáte, uvidíte, že jsme normální lidé. Jen prostě umíme určitou věc hodně dobře, to je vše. Ale nikdo není dokonalý. Každý dělá chyby, i já. Pokud ale můžu svou popularitu využít k tomu, abych pomohl tenisu, je to dobré pro náš sport i fanoušky," říká dvacetinásobný grandslamový šampion.

Federer vyhrál stý titul na okruhu ATP.

sntv

Švýcarský šampion se však rozpovídal i o dalších tématech. Mimo jiné o tom, proč se rozhodl po dlouhé pauze opět hrát na antukových turnajích a jak se udržuje v kondici.

"Nejdůležitější věcí je, abyste poznali své tělo. Je rozdíl, jestli vás jen něco bolí, protože jste unavení anebo jestli bolest pramení z nějakého zranění. Když to budete schopni rozlišovat, přijdete na to, kdy je třeba ubrat plyn, nebo si dát delší přestávku," vysvětluje legenda.

Tím však Švýcarův recept na tenisovou dlouhověkost nekončí. "Je nutné, abyste dostatečně odpočívali, důležitá je kvalita a délka spánku, k tomu musíte dodržovat správný jídelní režim, především se pak zaměřit na kvalitu potravin, ale i dobu, kdy máte jíst. A pak mít kolem sebe opravdové odborníky, kteří vám poradí, jak máte postupovat, jak se správně starat o své tělo. Je samozřejmé, že hodně je dáno i geneticky a také musíte mít štěstí, bez toho to nejde," pokračuje Federer.

Roger Federer s trofejí pro vítěze turnaje v Dubaji, kde získal svůj jubilejní stý titul na okruhu ATP.

Satish Kumar Subramani, Reuters

A pokud bude chtít basilejský rodák dosáhnout i na výkon Jimmy Connorse a jeho absolutní rekord 109 titulů, bude železné zdraví ještě potřebovat. O tom však nejlepší tenista všech dob nepřemýšlí.

"Je to obrovský úspěch, o kterém jsem nikdy ani nesnil. V posledních devíti měsících jsem však o této metě už začal přemýšlet. Když získáte 98. a pak 99. titul, nejde to ani jinak. Ta stovka vás prostě přitahuje. Je skvělé, že se mi to povedlo hned na první pokus," uzavírá legenda.