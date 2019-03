Česká hvězda byla ze svého výkonu frustrovaná. Tohle by se mi nemělo stávat, uznala Kvitová

Sezonu začala Petra Kvitová fantasticky. Ovládla turnaj v Sydney, zahrála si finále Australian Open i v Dubaji a v žebříčku jí patří třetí místo. Právě probíhající turnaj v Indian Wells však české tenistce nevyšel. Vypadla už ve druhém kole, kde ji zdolala bývalá světová jednička Venus Williamsová.

Kvitová sice vyhrála první set 6:4 a ve druhém vedla už 3:0, avšak Williamsová se dokázala vzchopit a po ohromné bitvě ukořistila další dvě sady poměrem 7:5 a 6:4. „Byl to takový podivný zápas,“ prohlásila Kvitová na webu tennisworldusa.org. „Obě jsme začaly nervózně. Mně se podařilo vyhrát první set a vedla jsem ve druhém, avšak pak jsem jí dala zbytečnou možnost dostat se zpátky do utkání.“

Petra Kvitová na kurtu v utkání druhého kola turnaje v Indian Wells proti Američance Venus Williamsové.

Jayne Kamin-oncea, Reuters

„Soupeřka toho využila. Začala hrát lépe a mně se přestávalo dařit. Nepovedlo se mi to zlomit. Od poloviny druhého setu jsem byla ze svého výkonu strašně frustrovaná. To by se mi nemělo stávat,“ přiznala devětadvacetiletá hráčka, kterou zradil i servis. „Udělala jsem tolik dvojchyb, což bych v takovémhle zápase neměla. To mě hodně sráželo dolů.“

„Nejlepší bude vyspat se z toho a pokusit se co nejrychleji na to zapomenout,“ dodala dvojnásobná grandslamová vítězka s tím, že bude teď trénovat na nadcházející turnaj v Miami. Loni se zde dostala do osmifinále, v něm však nestačila na Lotyšku Jelenu Ostapenkovou.