Nejlepší tenisté proti světové jedničce. Legendy žádají po Djokovičovi vysvětlení ohledně odvolání šéfa ATP

Odchod Chrise Kermoda z funkce šéfa ATP ke konci roku vyvolal mezi tenisty značný rozruch. Některým z nich se totiž toto rozhodnutí Hráčské rady v čele s jejím prezidentem Novakem Djokovičem vůbec nelíbí a požadují po světové jedničce vysvětlení, z jakého důvodu byl sesazen. „Zajímalo by mě, co za tím je,“ prohlásil Roger Federer.

Chris Kermode nastoupil do funkce šéfa Asociace profesionálních tenistů v roce 2014. Během svého působení v ATP zvyšoval prize money na turnajích, prosadil několik novinek jako třeba zavedení Turnaje mistrů do jednadvaceti let. Minulý týden však Hráčská rada v čele s prezidentem Novakem Djokovičem rozhodla, že na konci roku čtyřiapadesátiletý Brit na této pozici skončí.

Důvod, z jakého byl sesazen, není znám a to vyvolalo u mnoha tenistů rozčílení. Řada z nich volá po vysvětlení. Bývalý prezident Hráčské rady Roger Federer a bývalý viceprezident Rafael Nadal se spojili a dohodli se, že tuto situaci budou společně řešit. „Snažil jsem se sejít s Novakem ještě před hlasováním. Řekl mi však, že nemá čas. Že si můžeme spolu sednout po hlasování. To už ale bylo o všem rozhodnuto,“ uvedl Roger Federer na webu deníku The Telegraph.

„Stále jsme se ještě nesetkali," pokračoval vítěz dvaceti grandslamů s tím, že chce vědět, co radu k odvolání vedlo. „Chci vědět, z jakého důvodu se rada takto rozhodla, co bude dál, je to pro mě hodně důležité," vysvětloval legendární tenista. „Chci vědět, co neudělal dobře. Zajímalo by mě, co za tím vším stojí," dodal.

A tak se Federer sešel alespoň s Rafaelem Nadalem, kterému se odvolání šéfa ATP také nelíbí. „Dali jsme si u mě kafe. Bavili jsme se o tom, co se nyní děje, docela dlouho. Shodli jsme se, že s tím musíme něco udělat. Uvažuji o tom, že se opět do Hráčské rady zapojím, abych takovým situacím příště předešel,“ prohlásil Federer.

Ten teď bude kontaktovat ostatní hráče a bude se ptát na jejich názor, co si o této situaci myslí. Rafael Nadal s Federerem souhlasí, i jeho nazlobilo, že hráče nikdo o takto důležitém kroku neinformoval. „Takováto rozhodnutí se obvykle konzultují s hráči. Jsem zklamaný, že nám nikdo neřekl důvody, kvůli kterým byl Kermode odvolán,“ řekla světová dvojka.

Šéf ATP má zastání i u dalších hráčů. Jeho odchod mrzí i Stanislase Wawrinku. „Jsem z toho opravdu smutný. Je to velmi překvapivé. Když se rozhodnete odvolat člověka, který několik let skutečně pracoval dobře, musíte vědět, z jakých to je důvodů a kým ho chcete nahradit. Myslím, že to nebylo správné rozhodnutí,“ uzavřel Wawrinka, čtyřicátý hráč světa.