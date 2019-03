Velká změna ve Fed Cupu je na spadnutí! Co to znamená pro Kvitovou a spol.?

Nebylo vyhnutí. Přesto se tak rychlý průběh nečekal. Po Davisově poháru, jehož nový formát bude mít premiéru už letos v listopadu, čeká výrazná proměna i tenisový Fed Cup. A podle dostupných informací by se tak mohlo stát už příští rok v dubnu.

České tenistky čeká za více než měsíc souboj s Kanadou o to, aby si i pro příští rok udržely postavení ve Světové skupině. A pokud se jim to proti nebezpečnému soupeři podaří, dost možná budou o dvanáctý fedcupový titul v historii bojovat v úplně jiném herním systému, než na který byly do této doby zvyklé.

Už v dubnu příštího roku by se totiž fedcupová soutěž mohla hrát podle úplně jiného formátu než doposud. Elita by měla z dosavadních osmi týmů nabobtnat minimálně o další čtyři celky.

Pokud by se tak skutečně stalo, dubnový barážový duel českých tenistek s Bouchardovou a spol. by nabyl podobného významu jako loňský zářijový mač jejich mužských protějšků v Maďarsku, kdy bez ohledu na výsledek zápasu zamířily obě země do baráže.

Jakým formátem se bude hrát?

Na rozdíl od nové podoby Davisova poháru, kterou bude hrát v listopadu v Madridu osmnáct týmů, by o fedcupový vavřín mělo bojovat dvanáct nejlepších zemí světa a to již v dubnu příštího roku.

"Vedení ITF si od změn slibuje podstatné zlepšení prestiže Fed Cupu. Nicméně definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Reálné je však rozšíření Světové skupiny a to až na šestnáct zemí," píše se v oficiálním prohlášení organizace.

Český tým (zleva) Petra Kvitová, kapitán Petr Pála, Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková a Lucie Šafářová slaví další triumf ve Fed Cupu.

Vlastimil Vacek, Právo

Vedle počtu účastnických zemí výrazně narostou i prize money, které by měly dosáhnout dvojnásobku současných odměn. V budoucnu by se měly vyrovnat i Davis Cupu, ve kterém si vítězná země přijde na zhruba 443 milionů korun.

Prezident investiční společnosti Kosmos a fotbalová superstar Gerard Piqué v rozhovoru pro BBC nastínili i svůj další záměr o možném sloučení obou soutěží do stejného termínu a místa. Zda a v jaké míře se bude jeho společnost ve Fed Cupu angažovat, však odmítl komentovat.

Nejistá tak zůstává i konkrétní podoba případného závěrečného turnaje. Definitivní rozhodnutí by z úst zodpovědných činitelů mělo zaznít na konci tohoto týdne.