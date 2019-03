Jako teenagerka všechny šokovala. Kariéru talentované tenistky zabrzdila zranění, vrátí se ještě na kurty?

Když v roce 2014 byla teprve patnáctileté Catherine Bellisové udělena divoká karta na US Open, nikdo od ní příliš nečekal. 1208. hráčka světa však všechny šokovala. V prvním kole si totiž poradila s dvanáctou nasazenou, Dominikou Cibulkovou. Slovenské hvězdě po utkání nebylo příliš do řeči, za to Cici, jak si Bellisová říká, zářila a přiznala, že je to tak trochu bláznivé.

Ve druhém kole pak sice vypadla, avšak stále více se prosazovala na turnajích ITF, kde začala sbírat tituly. Postupně se účastnila i turnajů WTA a i tady dávala o sobě vědět. Na konci roku 2016 ovládla akci v Honolulu a dařilo se jí i v další sezoně, kdy se několikrát dokázala probojovat mezi nejlepší čtyři.

Skvělé výkony ji v žebříčku vynesly až na pětatřicátou pozici a o mladičké Američance se hovořilo jako o supertalentu. Pak jí ale začaly potíže s rukou. Loni kvůli nim odehrála pouhých devatenáct zápasů. To zatím poslední, před rokem. Od té doby podstoupila několik operací.

Před pár dny svým fanouškům devatenáctiletá tenistka udělala radost, když jim na sociálně sítě napsala, že vše spěje k vyléčení a návratu na kurty. „Ahoj všichni. Chci vám dát rychlé informace o mé rekonvalescenci. Po operaci zápěstí a lokte, kterou jsem absolvovala loni v létě, jsem musela v listopadu se zápěstím na další zákrok. Tato třetí operace byla úspěšná. Blížím se k úplnému zotavení a schopnosti vrátit se na kurt,“ potěšila 499. hráčka světa.