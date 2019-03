Kvitová smetla v Miami nebezpečnou Řekyni, vyhrála i Muchová. Kristýna Plíšková končí

To byla jízda! Česká tenistka Petra Kvitová vstoupila vítězně do turnaje v Miami, kde v utkání 2. kola porazila nebezpečnou Řekyni Marií Sakkariovou po hodině a deseti minutách ve dvou setech 6:1, 6:4. Dlouho se na kurtu nezdržela ani další Češka - Karolína Muchová. Ta si v utkání prvního kola poradila s Japonkou Hibinovou po setech 6:3 a 6:3. Končí naopak Kristýna Plíšková, lterá proti Ons Džabúrové z Tuniska neudržela vedení a prohrála 6:2, 3:6, 4:6.

Kvitová na kurtu dominovala, rychle vedla 3:0 a po pětadvaceti minutách získala první set v poměru 6:1. Pak začala Řekyně zlobit a vyhrála úvodní dvě hry druhé sady. Jenže rodačku z Fulneku to nezlomilo a vývoj utkání Lvice otočila. Druhý set vyhrála poměrem 6:4 a mohla slavit postup.

Druhá hráčka žebříčku Kvitová má v Miami šanci stát se poprvé světovou jedničkou, musela by se však probojovat až do finále. Floridské vlhké a dusné podmínky ale české tenistce a jejímu astma dělají problémy.

Úspěšná byla v utkání prvního kola i Češka Karolína Muchová, která si poradila s Japonkou Hibonovou po setech 6:3 a 6:3. Na začátku utkání měly obě hráčky problém na servisu. První si podání udržela česká tenistka, šla do vedení 3:1 a už jej nepustila.

Ve druhé sadě Muchová vládla na kurtu, když vedla bez problémů 5:0. Japonka dělala všechno možné aby odvrátila kanára, což se jí nakonec povedlo. Poté prolomila servis české hráčky a při svém podání následně odvrátila pět mečbolů, aby snížila na 3:5. Pak už se ale mladé české tenistce podařilo duel ukončit. Její další soupeřkou bude Němka Angelique Kerberová.

Plíšková narozeniny výhrou neoslavila

Kristýna Plíšková, která v den zápasu stejně jako její dvojče Karolína slavila 27. narozeniny, se do hlavní soutěže dostala po neúspěšné kvalifikaci jako lucky loser. Zpočátku byla lepší hráčkou, ale Džabúrová přestala chybovat a ve třetím setu česká tenistka při vedení 4:3 uhrála už jen dva míčky.

Kristýna Plíšková tak nenapodobila Petru Kvitovou a Karolínu Muchovou, již ve středu slavily postup Kateřina Siniaková i Markéta Vondroušová. Dnes do prestižního turnaje vstoupí také Karolína Plíšková.

Pozornost pro sestry Ósakaovy

Největší pozornost na ženských tenisových turnajích přitahují většinou ze sourozeneckých dvojic Serena a Venus Williamsovy, v Miami jim ale zdatně konkurují sestry Ósakaovy. Aktuální světovou jedničku Naomi na prestižním turnaji poprvé doplňovala její starší a prakticky neznámá sestra Mari, jež dostala volnou kartu od pořadatelů.

Pro japonské sestry představuje start na Miami Open návrat do dětství. Rodačky z Ósaky totiž po přestěhování do USA vyrůstaly jen několik kilometrů od současného dějiště turnaje a trénovaly na dohled Hard Rock Stadium, kam se letos turnaj přestěhoval z Key Biscayne.

Jednadvacetiletá Naomi je aktuálně hvězdou největší velikosti, její o rok starší sestře patří 338. místo na světovém žebříčku a v Miami si odbyla debut na WTA Tour. V prvním kole se utkala s další držitelkou volné karty Whitney Osuigweovou z USA a prohrála 2:6, 4:6.

"Je to trochu divné, že musím radit své starší sestře, ale když ona dělá hrozné nováčkovské chyby," dělala si ze sestry legraci Naomi, jež vyhrála dva poslední grandslamy US Open a Australian Open. "Třeba včera celý den pršelo, ale ona sem přišla v jedenáct dopoledne a měla hrát až čtvrtý zápas v pořadí. 'Co tu děláš?' ptala jsem se jí. O takových věcech s ní musím mluvit," smála se slavnější Ósakaová.

Ačkoli nyní je Naomi z obou sester jasně lepší, vždy to tak nebylo. "Až někdy do mých patnácti mi dávala pořád kanáry, bylo to děsné. Myslím, že ve vzájemné bilanci má tak o milion výher víc," pokračovala světová jednička v odlehčeném duchu.

Další vzájemný duel v Miami sestry nepřidají. Byly v opačné straně pavouka a teoreticky se mohly střetnou až ve finále. I tak si ale vzájemnou přítomnost užívají. "Je to fajn, protože si můžete poradit, zvlášť když znáte soupeře toho druhého. Je hezké být tu s ní, protože většinou hrajeme jiné turnaje. Já nerada mluvím s mnoha lidmi, ona je v tomhle ohledu příjemnější," dodala plachá tenisová hvězda Naomi Ósakaová, jež do turnaje vstoupí až v druhém kole.