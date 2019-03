Tak to je jízda! Markéta Vondroušová potvrdila výbornou formu, kterou se v letošní sezoně prezentuje. Na turnaji v Miami postoupila již do osmifinále, když porazila Jelenu Ostapenkovou 7:5, 6:1. Česká tenistka se může v letošním roce pochlubit skvostnou bilancí jedenácti výher a jen třech porážek. V boji o čtvrtfinále změří síly s Belgičankou Elise Mertensovou. Karolína Muchová po boji podlehla Angelique Kerberové z Německa 6:3, 3:6, 3:6. Druhé kolo bylo konečnou i pro Kateřinu Siniakovou, jež podlehla 2:6, 6:0, 4:6 další Lotyšce Anastasiji Sevastovové.

Vondroušové vstup do zápasu proti Ostapenkové příliš nevyšel. Brzy prohrávala 1:4 na gamy a zdálo se, že o první sadu přijde. Sokolovská rodačka však snížila na 3:4, poté ale podruhé v sadě přišla o servis a znovu tahala za kratší konec.

Lotyšská tenistka si v další hře vypracovala dva setboly, ani jeden však nevyužila a maratonský game ztratila. Nabuzená Vondroušová už nabídnuté šance využila, srovnala na 5:5, následně prorazila grandslamové šampionce z French Open z roku 2017 potřetí servis a první sadu dovedla za 56 minut do vítězného konce.

Druhý set v jasné režii Češky

Nevyužité šance zanechaly na jednadvacetileté soupeřce české hráčky stopy i v úvodu druhé sady. Prohrála i další čtyři gamy, hru získala až za stavu 1:4, tedy po osmi prohraných gamech v řadě. Rozjetá Vondroušová však mlela rozhozenou Lotyšku i nadále, sadu dovedla v klidu do vítězného konce 6:1 a po vítězství nad Ostapenkovou z nedávno skončeného turnaje v Indian Wells vyhrála i druhý vzájemný zápas.

„Maky zlomila souperku v prvním setu, který perfektně zvládla v koncovce," měl jasno trenér Jan Hernych. Na Vondroušové byla znát pohoda, když je zdravotně v pořádku a v plné síle, může se rovnat i současným hvězdám. „Na kurtu se fyzicky cítím výborně," prohlásila.

Vondroušovou nerozhodilo ani to, když si soupeřka ve druhém setu zavolala fyzioterapeutku a snažila se rozjetou Češku zpomalit. „Čekala jsem to, nebylo to nic, co by mě překvapilo. Jsem ráda, že jsem po té pauze pokračovala stejně a nedala jí už šanci," dodala vítězka.

V osmifinále svěřenkyně Jana Hernycha a Jiřího Hřebce vyzve Mertensovou. S tou se zatím na okruhu potkala jen jednou, v loňském roce jí podlehla na turnaji v Luganu po boji 2:6, 7:5 a 5:7.

Siniaková nestačila na Sevastovovou

Siniaková vstupovala do zápasu proti dvanácté hráčce světa Anastasii Sevastovové v roli tenistky, která nemá co ztratit, na druhé straně jí mohla hřát vzájemná statistika, ve které vedla na nad lotyšskou soupeřkou 2:0.

V prvním setu však měla navrch osmadvacetiletá soupeřka. Siniakovou dvakrát brejkla, sama byla na servisu bezchybná a sadu vyhrála za 44 minut 6:2. Ve druhém setu se však psal úplně jiný příběh. Siniaková výrazně zpřesnila hru, Sevastovová naopak začala kupit nevynucené chyb a za 26 minut schytala kanára 0:6.

V rozhodujícím setu jako první přišla o výhodu podání česká hráčka, která prohrávala již 0:3. Za stavu 5:3 měla Sevastovová dva mečboly, ani jeden však nevyužila a o servis přišla. Siniaková však nabídnuté šance nevyužila, podruhé v setu nezvládla své podání a třetí sadu ztratila 4:6.

Dvaadvacetiletá Muchová bojovala více než dvě hodiny s favorizovanou Kerberovou, které vzala první set a v druhém vedla 2:1.

Osmá nasazená Němka si pak nechala ošetřit levé stehno a zápas otočila. Ve třetím kole se Kerberová po necelém týdnu znovu utká s Kanaďankou Biancou Andreescuovou, jež ji v neděli porazila ve finále v Indian Wells.