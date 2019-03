Skvělé! Vondroušová přemohla nasazenou soupeřku, postup vydřela i Plíšková

Rozjetá Markéta Vondroušová napodobila Petru Kvitovou a ze třetího kola turnaje v Miami postoupila dál, když udolala šestnáctou nasazenou Belgičanku Elise Mertensovou 6:4, 7:6. Do dalších bojů postoupila po obrovské bitvě i Karolína Plíšková. Ta vydřela postup přes Francouzku Alize Cornetovou po dvou hodinách a 39 minutách po setech 6:7, 6:1, 6:4.

Devatenáctiletá Vondroušová má stále možnost minimálně zopakovat úspěšné tažení z předchozího velkého turnaje v Indian Wells, kde vypadla až ve čtvrtfinále.

Po Lotyšce Jeleně Ostapenkové další nasazenou hráčku a spolu s vítězstvím v prvním kole nad krajankou Barborou Strýcovou ještě na Floridě neztratila set. V zápase se světovou čtrnáctkou sice 59. hráčka žebříčku pětkrát ztratila servis, z toho při podání na ukončení zápasu za stavu 5:4 v druhém setu, sama ale proměnila šest brejkbolů. Zkrácenou hru i díky nevynuceným chybám favorizované soupeřky ovládla mladá Češka hladce 7:1.

Elise Mertensová z Belgie při utkání s Markétou Vondroušovou v Miami.

Joel Auerbach, ČTK/AP

„Chvílemi hodně foukalo a na podání obou hráček to bylo znát. Maky se s podmínkami dokázala vypořádat lépe než soupeřka. Ta sice hrála hodně nepříjemně, ale Maky byla na kurtu lepší hráčkou a nakonec to potvrdila, když zápas dotáhla do vítězného konce," pochvaloval si Jan Hernych, trenér Vondroušové.

V zápase o čtvrtfinále Vondroušovou čeká Němka Tatjana Mariaová, která zvítězila nad obhájkyní titulu Sloane Stephensovou z USA po setech 6:3, 6:2.

Plíšková zvládla drama

Postup slaví i Karolína Plíšková. Turnajová pětka se na něj ale pořádně nadřela. První sadu totiž vyhrála ve zkrácené hře Francouzka Cornetová, 53. hráčka světa. Česká tenistka sice vedla v tiebreaku 3:1, ale od té chvíle bodovala jen soupeřka a set získala ve svůj prospěch.

Ve druhé sadě vládla na kurtu světová sedmička Plíšková. Vedla 5:0 a Francouzka byla ráda, že se jí povedlo odvrátit potupného kanára. Nakonec to sice dokázala, ale po výsledku 6:1 šel zápas do rozhodujícího dějství.

Ve třetím se ukázala být klíčovou hned třetí hra, kdy Plíšková vzala po obrovské tahanici soupeřce podání. Jelikož pak při svém podání nezaváhala, získala sadu v poměru 6:4 a může se také těšit z postupu.