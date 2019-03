Bude svatba? Světovou jedničku rozesmála žádost o ruku

I když se Naomi Ósakaové po vítězství na Australian Open nedaří na dalších turnajích tak, jak bych chtěla, fanoušci ji rozhodně nezatracují. Spíše naopak. Teď jí totiž svou náklonnost dal najevo jeden z jejích ctitelů. Ten se rozhodl světovou jedničku požádat poněkud netradičně o ruku. A co na to hvězdná Japonka?

Naomi Ósakaová sice vyhrála dva grandslamy v řadě a stala se světovou jedničkou, přesto krátce po úspěchu neprožívala nejšťastnější období. Rozešla se s trenérem Saschou Bajinem, a i když za něj brzy našla náhradu, s koučem Jermainem Jenkinsem se jí na kurtu zatím příliš nedaří.

V Indian Wells neobhájila titul, když vypadla v osmifinále. A nyní v Miami nepřešla přes třetí kolo. Pokud Petra Kvitová nebo Simona Halepová postoupí do finále, přijde japonská hráčka o tenisový trůn. K tomu všemu se ozval její bývalý juniorský trenér, který po ní chce dva miliony dolarů za neplnění smluvních závazků.

Zničená Naomi Ósakaová po prohře na turnaji v Miami.

Geoff Burke, Reuters

A tak úsměv na tváři dokážou u jednadvacetileté tenistky nyní vykouzlit hlavně její fanoušci. Teď se to podařilo jednomu z jejích ctitelů, který se dvojnásobnou grandslamovou vítězku rozhodl poněkud netradičně požádat o ruku. „Naomi, máš nějakého přítele?“ zeptal se obdivovatel na sociálních sítích.

„Hledám totiž ženu k sňatku. Musíš si však pospíšit, má žádost nebude trvat věčně,“ dodal s tím, ať mu napíše zprávu. A co na to Ósakaová? Dala mu najevo, že ji počin rozesmál. Světová jednička není ani zdaleka jedinou tenistkou, kterou by si nějaký fanoušek chtěl vzít. Třeba Marii Šarapovovou požádal ctitel o ruku přímo na kurtu, když se právě chystala servírovat.