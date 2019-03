To byla jízda! Kvitová Francouzku smetla a je ve čtvrtfinále. Výrazně se přiblížila pozici světové jedničky

Parádním výkonem se v osmifinále turnaje v Miami blýskla Petra Kvitová, která ve dvou setech 6:3, 6:3 zničila francouzskou tenistku Caroline Garciaovou a zajistila si postup do čtvrtfinále. Opět se tak přiblížila k vysněné pozici světové jedničky. Aby se jí to povedlo, potřebuje turnaj vyhrát. Ve čtvrtfinále se česká jednička utká s Australankou Ashleigh Bartyovou, kterou letos už dvakrát porazila.

Zatímco vstup do osmifinálového zápasu proti Donně Vekičové Petře Kvitové příliš nevyšel, s Caroline Garciaovou to bylo úplně o něčem jiném. Česká jednička díky výborným returnům vzala hned na úvod nervózně působící Francouzce servis, v klidu si udržela vlastní a brzy šla do vedení 2:0.

Garciaová, která v dosavadním průběhu turnaje neztratila ani set, si ve čtvrté hře vypracovala brejkbol, Kvitová však výborným servisem nebezpečí zažehnala a ujala se vedení 3:1. V podobném duchu probíhala i následující hra, kdy si dvě brejkové možnosti vypracovala dvojnásobná wimbledonská vítězka, ani ona však nebyla úspěšná.

Petra Kvitová zvládla první set výborně.

Joel Auerbach, ČTK/AP

Za stavu 4:3 pro Kvitovou si Francouzka povolala na kurt svého otce a trenéra v jedné osobě, směr prvního setu ale nadále udávala Kvitová. Rodačka z Fulneku se na rozdíl od nedělního zápasu mohla spolehnout na první servis, který jí vycházel s 67% úspěšností a šla do vedení 5:3. Následně podruhé v zápase vzala své soupeřce servis, sadu vyhrála za 46 minut 6:3 a šla do vedení 1:0 na sety.

Nadvláda pokračovala i ve druhém setu

Kvitová i ve druhém setu trápila svou soupeřku hlavně svým leváckým servisem. Výborný game se světové dvojce povedl ve čtvrté hře druhé sady, kdy především přesnými bekhendovými údery soupeřku znovu brejkla a šla do vedení 3:1. Následně s menšími problémy udržela svůj servis a vedla už o tři hry.

Za stavu 5:2 utkání přerušila na téměř dvě hodiny dešťová přeháňka. Garciaová po návratu na kurt čistou hrou při svém podání snížila, více však už nezvládla a po 1 hodině a 23 minutách mohla slavit postup do čtvrtfinále Petra Kvitová.

Caroline Garciaová těžko hledala v prvním setu na svou soupeřku zbraň.

Joel Auerbach, ČTK/AP

Česká tenistka si připsala své letošní dvacáté vítězství oproti pouhým pěti porážkám. V boji o semifinále změří Kvitová síly s Ashleigh Bartyovou, s kterou má pozitivní bilanci 4:0. Letos se s ní utkala ve finále turnaje v Sydney a ve čtvrtfinále na Australian Open.

Na turnaji se představí v osmifinálových bojích i Markéta Vondroušová proti Němce Taťianě Mariaové a Karolína Plíšková, která změří síly s Kazaškou Julií Putintsevovou.