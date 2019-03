Padl rozsudek v kauze napadení Kvitové: Žondra je vinen, dostal osm let!

„Je naprosto vyloučeno, aby zranění vzniklo jinak, než je popsáno poškozenou Kvitovou. Nemáme o tom žádné pochybnosti, vylučujeme, že by si takové zranění mohla způsobit sama. Osm týdnů musela na ruce nosit dlahu a dalších pět měsíců nemohla provozovat svoje povolání profesionální tenistky. Neměla žádný důvod něco zamlžovat, říkat nepravdu. Její výpověď je v souladu s lékařskými zprávami i znaleckými posudky," konstatovala předsedkyně senátu Dagmar Bordovská.

Soud Žondrovo jednání oproti obžalobě překvalifikoval z vydírání na ublížení na zdraví. „Máme za to, že vydírání není s ohledem na důkazy přiléhavé. Nevíme, jaký mohl mít na poškozenou požadavek a k čemu ji měl v plánu donutit. Nicméně byla způsobena těžká újma na zdraví," vysvětlila soudkyně. Do Žondrova trestu se rozpustil předchozí trest 2,5 roku za tip na přepadení důchodce na Blanensku

„Zásadní přitěžující okolností je, že se toho dopustil při podmíněném propuštění z vězení. Polehčující okolnost jsme nenašli žádnou," dodala Bordovská. Rozsudek není pravomocný, Žondra i státní zástupce si nechali čas na rozmyšlenou.

Prokurátor žádal 12 let

Státní zástupce Ivan Hrazdira v úterý v závěrečné řeči navrhl pro Žondru souhrnný trest kolem 12 let vězení, a to za vydírání a porušování domovní svobody. Podle obhajoby jde ale v případu o důkazní nouzi a Žondra by měl být obžaloby zproštěn, protože pachatelem trestného činu nebyl.

K útoku došlo 20. prosince 2016. „Obžalovaný pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle, zazvonil na zvonek, poškozená ho pustila do domu a bytu, ukázala mu místo, kde má kotel na vodu. Ve chvíli, kdy k němu stála zády, jí dal nůž na krk. Poškozená nůž chytla za ostří a obžalovaný nožem prudce trhnul, čímž jí způsobil řezné rány na ruce," popsal útok státní zástupce Ivan Hrazdira.

Žondru rozčílil zejména důkaz pachovými stopami, které policie našla na tenistčině bundě. Všechny pokusy v rámci zkoušky natáčené na kameru skončily tak, že pachové stopy nalezené v bytě Kvitové se shodovaly s těmi, které policie odebrala Žondrovi po jeho loňském květnovém zatčení.

Žondra napadl pořizování pachových stop

Žondra uvedl, že tenistka na sobě teplákovou bundu podle svých slov v době útoku neměla. Podle něj řekla, že si ji vzala, až když pachatel opustil její byt. „Poškozená s tím cestovala po celé České republice, nelze to spojovat s místem činu," řekl Žondra. Napadl také pořizování pachových stop, při kterém podle něj policie udělala několik chyb.

„Metoda pachové identifikace je nepřesná. Ani rekognice nebyla provedena tak, jak by to mělo být. Neměl jsem zapotřebí žádné trestné činnosti dopouštět. Kvůli pár korunám bych si nepokazil život. Neudělal jsem to a nezbývá mi než navrhovat, abyste mě zprostili," dodal Žondra.

Eskorta vede Radima Žondru, obviněného z napadení tenistky Petry Kvitové k soudnímu jednání.

Petr Kozelka, Právo

Kvitová soudu nepřihlíží, je na turnaji v Miami, kde postoupila do čtvrtfinále. Světová dvojka má šanci probojovat se do čela světového žebříčku před Japonku Naomi Ósakaovou, k tomu potřebuje postoupit do finále

U minulého líčení, kdy vypovídala v oddělené místnosti, aby se nemusela setkat s údajným útočníkem tváří v tvář, což trestní řád běžně v podobných případech umožňuje, ale Žondru jednoznačně označila za pachatele.

„Chtěl po mě, abych pustila teplou vodu, tak jsem se otočila a v tu chvíli jsem měla nůž na krku. Já jsem chytila čepel a on ten nůž vytáhl. Upadla jsem, pištěla jsem, všude bylo spoustu krve. Říkal, že mi nechtěl ublížit," popsala napadení.

„Jak jsem viděla tu krev, tak jsem se ptala, co chce. On říkal, že potřebuje čas, a já na to, že čas nemám, že potřebuju do nemocnice. Pak jsem se ho zeptala, jestli chce peníze, a on mi řekl, že jo. Měla jsem deset tisíc, vytáhla jsem je z kabelky, dala jsem mu je a on odešel. Pak jsem volala na záchranku a policii. Přivezli mě do nemocnice, měla jsem pořezaných všech pět prstů, včetně nervů na dvou prstech," dodala Kvitová.

Radim Žondra obžalovaný z útoku na Petru Kvitovou před soudem.

Petr Kozelka, Právo

Žondra už byl v minulosti odsouzen za účast na olupování seniorů, v současnosti si odpykává 2,5 roku za dodání tipu k přepadení důchodce na Blanensku. Státní zástupce Ivan Hrazdira i proto navrhuje pro obžalovaného trest vězení na 12 let. Upozornil, že Žondra už v minulosti podobný zločin spáchal a proto je na místě k němu přistupovat tvrdě.

„Bylo jednoznačně prokázáno, že pachatelem je obžalovaný Radim Žondra. Soud by ho měl uznat vinným a navrhuji trest kolem 12 let vězení. Obžalovaného usvědčuje poškozená, která ho jasně poznala při rekognici, i další nepřímé důkazy," konstatoval Hrazdira. Ten upozornil, že Kvitová celou dobu od napadení vypovídá naprosto stejně, popsala útok i pachatele a nezaváhala ani při rekognici.

Vzhledem k tomu, že Žondra byl už jednou za podobné jednání souzen jako člen skupiny útočící na seniory, měl by být podle státního zástupce soud přikročit ke zvýšení trestní sazby o jednu třetinu, na což zákon v podobných případech pamatuje.

Nefunkční alibi

Zmocněnec Kvitové Lukáš Trojan upozornil, že Žondrovo alibi spočívá v tom, že byl na stavbě několik desítek kilometrů daleko. „Zrovna byl kontrolní den, pořizovaly se tam fotografie, ale na nich nikde obžalovaný není. Stavební deník také o jeho přítomnosti nehovoří. Není tu žádný přímý důkaz, který by zachycoval přítomnost lidí na stavbě," zdůraznil Trojan.

„Je zajímavé, že obžalovaný se v případu útoků na seniory hájil stejně, že byl v práci na stavbě. Jeho obhajoba je pořád stejná," prohlásil Trojan a upozornil, že podle znalců si Kvitová zranění nezpůsobila sama a také nečerpala žádnou vysokou pojistku. „Měla jen standardní pojistku pro hráčky a dostala naprosto bagatelní částku," dodal Trojan.

Obhajoba naopak chce, aby byl Žondra osvobozen. Soudu to navrhla Žondrova obhájkyně Lucie Janovská Nejedlá. Upozornila, že podle jejího názoru by nemělo být přihlíženo k výsledku rekognice a pachovým stopám, neboť tyto důkazy prý nebyly provedeny v souladu se zákonem. „Není tady jediný důkaz k tomu, k jakému zranění došlo. Je to jen fotka té ruky," argumentovala advokátka.

Mohl to udělat člověk na drogách

Sám Žondra uvedl svoji závěrečnou řeč tím, že se jej státní zástupce snaží dostat do vězení za něco, co neudělal. „Netrpěl jsem žádnou finanční nouzí, dařilo se mi poměrně dobře, stál jsem na vlastních nohou. Poškozená má obrovské finanční prostředky, ale nejsem člověk tak nevzdělaný, abych nevěděl, že ty peníze má na účtu. Tito lidé u sebe nenosí větší množství peněz," odmítl Žondra možnost, že by snad útočil kvůli financím.

„Udělat takovou věc s mojí minulostí a hrozícími následky by byla sebevražda. Bylo by pro mě mnohem jednodušší jít někam na vánoční trhy a sebrat tam kasičku s penězi, tam bych čekal, že v ní bude víc peněz než u poškozené," tvrdil Žondra. „Mohlo tam jít o nějakou citovou záležitost nebo ten útočník mohl mít sexuální motiv. Mohl to být někdo na drogách nebo nějaký začátečník," přemítal.