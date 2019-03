Česká bitva o semifinále v Miami! Plíškovou a Vondroušovou čeká první vzájemný duel

Co o sobě prohlásily české reprezentantky před vzájemnou bitvou? Do čtvrtfinále turnaje WTA v Miami postoupily hned tři české tenistky Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová i Petra Kvitová. První dvě jmenované turnajový pavouk svedl proti sobě v boji o semifinále, a tak se můžeme těšit na české derby. Pro parťačky z Fed Cupového týmu to navíc bude premiérové střetnutí na okruhu.

Češkám se v Miami náramně daří. Vondroušová zatím neztratila jediný set a v kapse má skalpy Ostapenkové, Mertensové a dalších. V osmifinále si s lehkostí poradila i s překvapivou přemožitelkou obhájkyně titulu Sloane Stephensové Mariaovou.

"Tenhle zápas na mě byl hodně pozdě a chce se mi už fakt spát," uvedla po vítězném osmifinále. Duel skončil krátce po půlnoci při druhém mečbolu po chybě Mariaové v dlouhé výměně. "Bojuji o každý míč, fiftýn, game. Nic nevypustím a v tom budu pokračovat," Vyhlíží devatenáctiletá rodačka ze Sokolova souboj s Plíškovou a ví, že to nebude mít vůbec jednoduché.

Markéta Vondroušová porazila v osmifinále turnaje v Miami Němku Mariaovou.

Luis M. Alvarez, ČTK/AP

To Plíšková se na čtvrtfinále nadřela o dost víc než její příští sokyně. Pátá nasazená Plíšková své zápasy musela dvakrát otáčet ze stavu 0:1. Nejprve ve třetím kole proti Francouzce Cornetové a poté v osmifinále s Julií Putintcevovou.

„S Vondroušovou jsem hrála ve Fed Cupu, ale na turnaji jsme proti sobě nikdy nenastoupily," připomněla Plíšková pro WTA.com. „Myslím, že hraje nyní fantasticky, ale bude to pořád stejné. Proti mně nestojí soupeřky, které by dělaly chyby, takže jediné, co musím udělat pro postup, je pokračovat v tom, co jsem dělala doteď," dodala sebevědomě.

Karolína Plíšková si v osmifinále turnaje v Miami poradila s Kazachstánkou Putintsevovou.

Luis M. Alvarez, ČTK/AP

Mezi nejlepších osm tenistek turnaje se probojovala i Petra Kvitová, která v případě zisku titulu vystřídá na prvním místě žebříčku Japonku Ósakaovou.