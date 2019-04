Můžu porazit kohokoli, říká český zázrak ze Štvanice. Vondroušová je paf z Federera

„Tak zítra trénink hodina plus hodina a půl,“ loučil se s Markétou Vondroušovou v úterý na pražské Štvanici její kouč Jan Hernych. Devatenáctiletá tenistka uhrála sice skvělé výsledky na velkých turnajích v Indian Wells a v Miami, na sladké nicnedělání ale není čas. „Docela jsem makala. A teď vidím, že se to vyplácí,“ říká 43. hráčka světa.

Dvě čtvrtfinále na akcích, které jsou konkurencí srovnatelné s grandslamy, to je skvělá vizitka. Nepřekvapilo vás, jak jste si za mořem vedla?

První dva turnaje sezóny jsem nehrála kvůli zranění, pak jsem letěla až na Australian Open a následně do Budapešti, před kterou jsem ještě byla nemocná. Ale dokázala jsem tam sehrát super zápasy a získala jsem sebevědomí. V Indian Wells už jsem hrála dobře minulý rok. Amerika mi prostě sedla.

Beton teď u vás v oblíbenosti povrchů poráží antuku?

Já měla dřív radši antuku. Přišlo mi, že na ni mám nejvíc hru. Ale minulý rok jsem zase měla nejlepší výsledky na betonu. Teď už je mi to jedno. Neříkám si, ať už začnou turnaje na antuce, že na ní budu hrát líp.

Markéta Vondroušová v souboji s Karolínou Plíškovou

Jim Rassol, ČTK/AP

Už jste si trochu zvykla na to, že můžete porážet nejlepší hráčky?

Hrála jsem teď víc těžkých zápasů s dobrými soupeřkami. Vím, že můžu porazit kohokoli, ale ono je to strašně vyrovnané. Těžké zápasy můžou být s hráčkou z top 10, ale i z top 70.

Jaké to bylo drtit bývalou světovou jedničku Halepovou?

Docela dobrý... Ale druhý set jsem jí určitě nehrnula. Celkově to byl skvělý zápas. A taky moje první výhra nad hráčkou z desítky.

Ve vašem okolí se říká, že jste někdy až moc pokorná, začala jste si teď víc věřit?

Jak jsem si nahrála zápasy, tak vidím, že s těmi holkami držím krok. Navíc teď toho moc neobhajuju, tak můžu připisovat body.

Dřina prospívá.

Loni jsem končila sezonu dřív, pak jsem byla na dvou dovolených a po nich jsme se s koučem Michalem Vágnerem zaměřili na kondici. A pak jsme toho hodně nahráli s Herňou i s panem Hřebcem. Na kurtu jsem byla i třikrát denně. To jsem se cítila fakt dobře.

Markéta Vondroušová porazila v osmifinále turnaje v Miami Němku Mariaovou.

Luis M. Alvarez, ČTK/AP

Takže už po dlouhých výměnách nekončíte v předklonu...

S Michalem spolupracujeme rok. Kdybych si loni ve Stuttgartu nenatrhla tříslo, udělali jsme mnohem víc práce. Já ale nemohla moc zatěžovat nohy. Začali jsme pořádně makat až na podzim. Rozhodně toho víc vyběhám a vydržím. Michal taky chtěl, abych jedla víc maso a já jsem přitom docela vybíravá, většinou jsem si dávala těstoviny... Měnili jsme toho dost.

Mezi tenisty se říká, že nejlepší je investovat do sebe. Souhlasíte?

Pan Hřebec mi říkal o Michalovi už dávno a já už potřebovala někoho na stálo, aby se taky věnoval těm mým zraněním. A Michal je v tomhle úplně nejlepší. Hodně mi pomohl i doktor Beznoska, kterého mi doporučil můj manažer Honza Koukal. K tomu mám dva trenéry, tým už je docela velký. Určitě to ale není o tom, kolik chce kdo peněz, ale o práci. Michal s Herňou jsou do toho hodně zažraní.

Markéta Vondroušová - narodila se 28. června 1999 v Sokolově - 43. tenistka žebříčku WTA - bývalá světová juniorská jednička - vítězka turnaje v Bielu 2017, osmifinalistka US Open 2018 - spolupracuje s trenéry Jiřím Hřebcem, Janem Hernychem a kondičním koučem Michalem Vágnerem, jejím manažerem je bývalý squashista Jan Koukal

A Jiří Hřebec na všechno dohlíží...

Ten je s námi pořád v kontaktu, vídáme se tady na Štvanici, píšeme si. On má na tom, jak hraju, velkou zásluhu.

S lepšími výsledky jsou spojeny větší odměny. Máte už k ruce i finančního poradce, nebo nějakou představu, jak s penězi naložit?

Chtěla bych si koupit byt. S přítelem jsme zatím v pronájmu 2+kk a stěhovat se je pokaždé hrozné. Ale pro mě je teď hlavní platit tým, abych měla pro sebe dobré zázemí.

Každopádně už asi nemusíte počítat každý výdaj.

Vím od ostatních holek, jak se stresují. I já to tak měla. Museli jsme sehnat nejlevnější hotel, nejlevnější letenky. Takhle začínají skoro všichni, že se počítá každá koruna. Spousta lidí hraje pod tlakem, že potřebují vyhrát, aby měli na další turnaj.

Česká tenistka Markéta Vondroušová.

Markéta Vondroušová - PRESS, Facebook

Děláte si po úspěšných turnajích něčím radost? Ví se o vás, že sbíráte boty...

Mám botník s deseti přihrádkami a pořád mi to nestačí. Už se mi boty válí úplně všude, přítel je z toho vynervovaný. Přinesu další pár a on na mě: To si děláš srandu! Teď z Ameriky jsem si přivezla další dvoje, jsem prostě šílená. (směje se).

Máte mezi nimi i nějaké rarity?

Teď v Americe jsem si kupovala boty, co se navlékají jako ponožka, od firmy Balenciaga. Pak mám od Nike, když udělali kooperaci ještě s jednou značkou, čtyři páry. A ty se nedají vůbec sehnat. Takže vidíte, že to mám náročný... Úhrnem bych řekla, že je to takových 200 párů. A to jsem ještě nechala půlku doma v Sokolově, kde v tom chodí babička, ségra....

Vaším největším fanouškem je maminka. Jak prožívala vaši americkou šňůru?

Chudák skoro nespala. Ale pak přiletěla na první dvě kola do Miami ještě s mladší ségrou a nevlastním tátou. Dřív když někam dorazili, tak jsem vždycky okamžitě vypadla. (směje se). Teď se mi ale naštěstí dařilo.

Markéta Vondroušová bojuje o další úspěch

Twitter

Ke stinným stránkám tenisového života patří v poslední době agresivní výplody zoufalců na sociálních sítích. A vy jste to nyní také zažila.

Chodí to většinou po zápasech, když se prohraje. Ale teď to bylo v docela velké míře. Tenis není jen o tom, že vyhráváme a máme se pořád dobře. Většinou to ale píšou nějací cizinci. Když jsem začínala hrát turnaje, tak mi to přišlo divné, ale teď už to tak nevnímám.

Mladým sportovcům se doporučuje, aby tyto věci hodně filtrovali. Toho se nedržíte?

Když otevřu Instagram, tak mi tam tyhle vzkazy někdy vyskáčou... Nejde se tomu úplně vyhnout. Ale třeba pod články ani nerozklikávám nějaké komentáře.

Okruh WTA je obecně považovaný za ne zrovna přátelský. Jakou s tím máte zkušenost vy? Je v ženském tenise místo pro kamarádství?

Já se kamarádím s Barčou Strýcovou, se kterou jsme hrály debl v Austrálii. Od juniorek s Američankou Cici Bellisovou, ale ta je teď zraněná. Jinak kamarádství moc u tenistek nefunguje. Ale já jsem na to zvyklá odjakživa, takže mě to nerozhodí.

S tím, jak je špička vyrovnaná, občas některé hráčky používají i nefér taktiky, aby soupeřku rozhodily. Kdy vám to vadilo nejvíc?

S Curenkovou na US Open to bylo fakt divné. (Ukrajinka začala kulhat a volala si lékaře, aby vzápětí bez známek únavy běhala jako srnka - pozn.). Ale ona to dělá často. Teď když jsem hrála s Ostapenkovou, tak vedla 5:3 a 40:15, já to otočila na 7:5 a ve druhém setu jsem vedla 3:0. Ona šla na lavičku, volala doktora a začala kašlat. Strašně to chtěla zdržovat, brala si prášek. Nechci jí křivdit, ale od začátku zápasy nebylo vůbec nic vidět. Určitě se to děje mnohem víc u holek než u kluků.

Kondiční kouč Markéty Vondroušové Michal Vágner v akci.

archiv M. Vágnera

Zajišťují vám poslední výsledky větší respekt u soupeřek?

Když jsem porazila Halepovou, tak to mělo docela ohlasy i v šatně. Ale samozřejmě se nejvíc radovala rodina, psalo mi i dost lidí ze Sokolova.

Jak se udržujete v klidu mezi zápasy? Váš kouč vás popisuje jako velkou čtenářku.

Dočetla jsem teď Lazara od Larse Keplera. Herňa mi to vzal v Austrálii, protože už neměl žádnou knížku a byl z toho pěkně rozhozenej. Je to docela ostrá detektivka. Já ale četla všechny předchozí Keplerovy knihy, tak jsem byla připravená.

Z filmů máte taky radši temné thrillery?

Hrozně. Psychologické thrillery úplně miluju. Třeba Mlčení jehňátek. Ale na seriály moc nekoukám. Tam jsem pozadu. Teď bude osmá série Hry o trůny a já sleduju první...

Prý si radši v televizi zapnete tenis.

Pořád koukám na zápasy. Když sama dohraju, tak si pak klidně pustím streamy z nějakých jiných utkání. Sleduju to hodně. Chlapy, ženský, debly, mixy, to je jedno. (směje se)

Markéta Vondroušová.

Jim Rassol, ČTK/AP

Koho nejradši?

Samozřejmě Rogera (Federera), ten je super. Když jsem hrála juniorku Wimbledonu, tak jsem se s ním fotila, byla jsem z toho strašně nadšená. I teď, když ho vidím, jsem úplně paf.