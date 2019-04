Cibulková v těžké krizi. Co se děje s bojovnou Slovenkou?

„Vstup do této sezony opravdu nebyl dobrý. Už jsem se v tom ale přestala hrabat. Nemá smysl se dokola pořád ptát, proč je to teď tak zlé. Každý tenista má jednoduše svá období. Momentálně mi chybí zápasové sebevědomí, které se dá získat jen výhrami," rozpovídala se pro slovenský Šport před fedcupovým duelem s Brazílií, v němž by si ráda sebedůvěru vylepšila.

Okatá Slovenka proslulá skvělým pohybem a nezdolnou defenzivou mimo jiné trochu doplatila na los, protože porážky si připisovala s grandslamovými šampionkami Victorií Azarenkovou či Samanthou Stosurovou, bývalou světovou jedničkou Karolínou Plíškovou, v Indian Wells pak s pozdější vítězkou turnaje Biancou Andreescuovou.

„Tenis je ve světové špičce tak vyrovnaný, že i dobré hráčce se přihodí takhle špatná bilance. Prohrála jsem souboje s výbornými tenistkami. věřím, že se to pro mě v některém z nejbližších zápasů zlomí a bilance se otočí. Chce to vyhrát dva tři zápasy a přijde to. Chybí mi ale i zápasová praxe, šest utkání za poslední půlrok je strašně málo," vysvětlovala.

Nicméně neplánuje změnu zaběhlého kalendáře s tím, že by se vedle velkých turnajů účastnila i menších, kde je větší pravděpodobnost vítězství.

„Pro moje tělo není dobré hrát více turnajů za sebou. Radši se připravím na Fed Cup a potom absolvuji jen velké turnaje - Madrid, Řím a Roland Garros."

Cibulková také připouští, že v 29 letech už se do její hry možná může vkrádat tlak v souvislosti s blížícím se koncem kariéry a pocitem, že šancí na velké sportovní úspěchy už nemusí být moc. V hlavě už podle svých slov nosí i založení rodiny.

„Ano, to je jedna z věcí, kterou řešíme. Mluvím o tom i s trenérem a mentálním koučem. Na začátku roku v Austrálii jsem byla přemotivovaná a proto jsem nezvládla kritické momenty," přiznala s odstupem.