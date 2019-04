Soupeřka vedla 6:0, 5:0. Britská tenistka to nezabalila a předvedla jeden z největších obratů v historii

Někdo by si řekl, že zápas, ve kterém vede hráč či hráčka 6:0, 5:0 a 40:30 je už rozhodnutý. Kdepak! To, co předvedla Tara Mooreová na turnaji ITF v Sunderlandu, svědčí o opaku. Britská tenistka nastupovala do úterního zápasu prvního kola jako outsiderka. Není divu. V žebříčku jí patří čtyři sta sedmdesátá devátá pozice, za to její soupeřce, Jessice Ponchetové dvou sté první místo.

Francouzská tenistka od začátku utkání dominovala. První set ovládla za dvaatřicet minut poměrem 6:0. Stejný průběh měl i druhý set, v němž vedla 5:0 a 40:30. Možná už se viděla, jak slaví postup, a proto mečbol nevyužila. To Mooreovou nakoplo a poté předvedla něco nevídaného.

British No 9 Tara Moore saves match point at 0-6, 0-5 down before beating Jessika Ponchet https://t.co/Ou2ovFLZ4Q pic.twitter.com/1mDoFC7FWp — SportsGridUK (@Sportsgriduk) 9. dubna 2019

Druhý set srovnala, a následně ho získala v tie-breaku. Zatímco Ponchetová a diváci nevěřili svým očím, Mooreová si šla za svým a dokonala překvapení. Ve třetím setu za stavu 4:3 Ponchetovou brejkla, sadu vyhrála 6:3 a mohla se radovat z jednoho z největších obratů v historii.

K těm se již řadí třeba nedávný obrat Karolíny Plíškové na Australian Open. Česká tenistka prohrávala v rozhodujícím třetím setu čtvrtfinále s Američankou Serenou Williamsovou už 1:5 a 30:40. Přesto utkání s vítězkou třiadvaceti garndslamů dokázala ještě srovnat a poté vyhrát 7:5.