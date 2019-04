GLOSA: Na Kanaďanky se Šafářovou. Zbytečný hazard, nebo geniální tah?

Když kapitán českého týmu Petr Pála oznamoval nominaci na fedcupový barážový duel s Kanadou a mezi vyvolenými zazněla jména Karolíny Muchové, Marie Bouzkové či Barbory Krejčíkové, nikoho to nepřekvapilo. Při neúčasti tradičních opor Plíškové, Kvitové a letos se trápící Siniakové se nic jiného čekat nedalo. Když se však do sestavy vešla i s kariérou se loučící Lucie Šafářová, pro mnohé to bylo pořádné překvapení, mě nevyjímaje.

Klobouk dolů před kariérou Lucie Šafářové. Brněnská rodačka zůstane navždy podepsána pod největšími fedcupovými úspěchy posledních let. Kromě roku 2016 je spjata se všemi pěti tituly, které svěřenkyně Petra Pály od roku 2011 získaly.

A to zdaleka není vše. Byla světovou jedničkou ve čtyřhře, světovou pětkou ve dvouhře, vyhrála sedm turnajů, doma má pět grandslamových titulů v deblu, zahrála si singlové grandslamové finále na French Open...

To je však již všechno minulost. V posledních měsících česká tenistka více než se soupeřkami bojuje s nemocemi či zraněnými. V loňské sezoně odehrála jen 23 zápasů s bilancí dvanácti vítězství a jedenácti porážek. Poslední zápas sehrála v září loňského roku v Quebecku.

Vítězný český tým (zleva) Lucie Šafářová, Barbora Krejčíková, nehrající kapitán Petr Pála, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Petra Kvitová.

Vlastimil Vacek, Právo

Nebylo tudíž žádným překvapením, když na konci minulé sezony oznámila, že se s veleúspěšnou kariérou rozloučí. Posledním turnajem se mělo stát grandslamové Australian Open, kdyby do plánů brněnské rodačky nezasáhly jak jinak než zdravotní problémy. Letos se na kurtech v soutěžním utkání ještě neobjevila.

Nominace Šafářové má smysl

O to více je její nominace do bitvy s Kanadou překvapivá. A otázky se přímo nabízejí. Má cenu nasazovat, byť třeba jen do čtyřhry, hráčku, která je na samém konci kariéry a už řadu měsíců bez větší herní praxe? Může mít šanci uspět proti tenistkám, které mají dávno rozjetou sezonu a jsou plné sil? A zvládne to vůbec fyzicky?

Odpověď je podle mého názoru jasná. Ano, její účast má smysl i logiku. A hned z několika důvodů. Prvním z nich je fakt, že nominovaným tenistkám je v průměru jednadvacet let, zkušenosti z fedcupových bojů, a to navíc jen zcela minimální, mají jen Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková.

Lucie Šafářová a Barbora Strýcová během čtyřhry s Bacsinszkou a Teichmannovou.

Vlastimil Vacek, Právo

Přítomnost tenistky otřískané těžkými bitvami týmové soutěže může být neocenitelná i kdyby měla svými radami pomáhat jen z lavičky či v šatně. Roli své neoficiální asistentky potvrdil i kapitán Petr Pála. "Můžu na Lucku hodit nějaké věci. Holkám doporučím, aby se jí ptaly. Její zkušenosti jsou velké."

Další fakt. Ještě před oznámením, že se hvězda letošní sezony Bianca Andreesucová fedcupového klání nezúčastní, bylo velmi reálné, že zápas bude muset rozhodnout až závěrečné čtyřhra. A právě tady by mohla dvaatřicetiletá Šafářová sehrát rozhodující roli.

Kapitán Petr Pála nominoval proti Kanadě Lucii Šafářovou

Vlastimil Vacek, Právo

Zatím je jisté jen to, že do dvouher nastoupí v roli české jedničky Markéta Vondroušová. A co její možná účast ve čtyřhře? Sokolovská rodačka sice své deblové schopnosti již ukázala například na letošním Australian Open, kde po boku Barbory Strýcové došla až do semifinále, na případný deblový rozhodující souboj by jí však mohly chybět síly.

Debutantky Karolína Muchová ani Marie Bouzková čtyřhry prakticky nehrají, do páru k Barboře Krejčíkové tak logicky zapadá právě Lucie Šafářová.

Čtyřhra jako exhibice na závěr?

Při neúčasti Andreescuové a Bouchardové by však mohlo být jasno už po třech dvouhrách. Roli jedničky země Javorového listu totiž bude plnit až 204. hráčka světa Rebecca Marinová a závěrečná čtyřhra by se hrála již spíše jako exhibiční rozlučka brněnské hvězdy s prostějovskými fanoušky.

"Proti Kanadě se dá říct, že máme velmi zajímavou i velmi silnou sestavou. Určitě chceme vyhrát a tým na to máme," říkal nejúspěšnější český kapitán fedcupové historie.

Český tým (zleva) Petra Kvitová, kapitán Petr Pála, Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková a Lucie Šafářová slaví další triumf ve Fed Cupu.

Vlastimil Vacek, Právo

Vedle Vondroušové se v singlových zápasech s velkou pravděpodobnosti představí ve výborně formě hrající Karolína Muchová, účast Lucie Šafářové je v dvouhrách velmi nepravděpodobná, v případné čtyřhře naopak téměř jistá.

"Lucka má obrovské zkušenosti. Jsem velmi rád, že neodmítla reprezentovat, protože může mladým holkám hodně pomoct. A nevidím důvod, proč by neměla nastoupit," dodal Petr Pála.

Třiačtyřicetiletý kapitán na pětinásobnou grandslamovou vítězku ve čtyřhře ukázal i přesto, že do debla se nabízelo variant více. Stále výborné výkony předvádí i ve 43 letech veteránka Květa Peschkeová, které patří dvanácté místo, o slovo si říká do formy se vracející Lucie Hradecká.

Jedno je však jisté už teď. Tenisoví fanoušci se mají 20. a 21. dubna v Prostějově na co těšit. Lepší závěr kariéry si Lucie Šafářová prát nemohla.