Naštvaný Kaderka odstupuje z prestižní funkce: Změny ve Fed Cupu? Na nepravostech se podílet nebudu!

O budoucnosti mužského Davis Cupu a jeho nového formátu se rozhodlo již před několika měsíci. Teď podobný osud čeká i z českého pohledu veleúšpěšný ženský Fed Cup. Nové změny by měly být zveřejněny již v červnu.

"Mezinárodní tenisová federace oznámí, že se bude hrát v novém systému jako Davis Cup s velkým finále na konci sezony na neutrální půdě. Jenže ani nový Davis Cup nefunguje. Nejlepší hráči ho odmítli hrát, protože je to v neprojednaném termínu, bez bodů, je v tom úplný bordel," zlobí se Kaderka.

Vítězný český tým (zleva) Lucie Šafářová, Barbora Krejčíková, nehrající kapitán Petr Pála, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Petra Kvitová.

Vlastimil Vacek, Právo

Pětapadesátiletý funkcionář už v minulosti ostře vystoupil proti chystaným změnám v mužské týmové soutěži Davis Cupu, stejný pohled má na chystanou novou podobu Fed Cupu.

Kaderka: Dlouho jsem proti změnám bojoval

"Dlouho jsem proti změnám bojoval, protože z vlastní zkušenosti vím, jak podobné nesmysly jako finále Fed Cupu na neutrální půdě ve výsledky vypadají. Dokud jsem proti tomu mohl v komisi bojovat, tak to bylo přijatelné. Teď už jsou ale změny dány a já se nebudu podílet na takových nepravostech," uvedl pro tenisovysvet.cz.

Nový formát fedcupové soutěže by se měl poprvé uvést do praxe již v příštím roce. O titul by se utkalo dvanáct nejlepších zemí na neutrální půdě, klasickým formátem by se odehrálo jen kvalifikační kolo. A právě fakt ztráty domácího prostředí Kaderkovi vadí nejvíce.

Dobojováno! Kateřina Siniaková zvládla těžkou bitvu a pro Češky vybojovala vítězný bod ve finále Fed Cupu.

Vlastimil Vacek, Právo

"Loni během finále Fed Cupu v Praze proti Americe jsem byl na snídani s bývalým prezidentem ITF Francescoem Riccim Bittim. Řekl mi: „Atmosféra na zápase Strýcová – Keninová, to byla naprostá fantazie. Kdyby se ale tento zápas hrál v novém formátu na neutrálním místě, tak by na něm bylo osm diváků a pes jedné z nich. To je celé," tlumočil Kaderka.

Hráčky povstaly a tleskaly

Právě kvůli již odsouhlaseným změnám opouští funkci, kterou zastával ve fedcupové komisi. "Nebudu u toho, kdy se po tolika letech mění funkční formát Fed Cupu. Mám zkušenost z roku 2000 v Las Vegas a z roku 2001 v Madridu. I tehdy se hrálo finále Fed Cupu ve skupinách na těchto neutrálních místech. Zažili jsme to – na našem zápase bylo patnáct diváků v hale pro 23 tisíc lidí. Nesmysl," zuří nejmocnější muž českého tenisu.

Podle Kaderky i samy tenistky se změnami nesouhlasí. "Nejlepší hráčky světa byly pro zachování stávajícího modelu. Loni při zápase v Německu jsem měl projev a chválil jsem německého tenisového šéfa Ulricha Klause, jak spolu bojujeme proti hloupým změnám ve Fed Cupu. Hráčky povstaly a začaly tleskat. Kerberová, Plíšková, Kvitová... tak pro koho se všechny ty změny vymýšlejí? Když to hráčky nechtějí? Je to proti tenisu jako takovému," pokračuje Kaderka.

Český fedcupový tým před duelem s Německem - Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková, Petr Pála, Petra Kvitová, Barbora Strýcová.

Czech Fed Cup Team/Pavel Lebeda, Facebook

Ani současné rozhodnutí o změnách však Kaderka jako definitivní a nezvratné nepovažuje. "Tenisem žiju tak dlouho a mám ho natolik rád, že se musím snažit svou energií tenhle špatný vývoj ovlivnit. Na podzim se bude měnit celé vedení, takže se dívejme tímto směrem. Uvidíme, co se může ještě zachránit. Příští rok už se to nezachrání. Změna, která bude vyhlášená, znamená, že formát Fed Cupu je na další rok dán," dodává.

Zatímco nový model Davisova poháru se bude hrát v listopadu v Madridu za účasti osmnácti týmů rozdělených do šesti skupin po třech, u Fed Cupu zatím bližší podrobnosti uvedeny nebyly.

České tenistky se příští týden představí v barážovém utkání proti oslabené Kanadě, jak důležitý zápas to však vzhledem chystaným změnám bude, zůstává otázkou.