Fedcupový tým zatím v Prostějově trénuje v neúplném složení, kompletní bude večer

„Scházíme se postupně, jako švábi na pivo. Na večeři už bychom ale měli být kompletní," řekl novinářům Pála, který s výjimkou Šafářové má velmi mladý tým. Vondroušovou s Krejčíkovou nominoval potřetí, Muchovou a Bouzkovou vůbec poprvé. „Je to solidní sestava a jsem rád, že v ní jsou i nové mladé hráčky. Jen si musím dát pozor, abych jim řekl vše, co je třeba. Zkušené holky, co tu nejsou, toho věděly hodně. Teď je to jiné, v hlavě mám automatiku, a tak musím zase přepnout," vysvětlil Pála.

Prostějovskou antuku si jako první vyzkoušely Šafářová s Muchovou, a to už v pondělí. Dnes si zatím zatrénovala jen Muchová, a to s talentovanou v květnu teprve čtrnáctiletou Lindou Fruhvirtovou, která patří mezi nejlepší ve své kategorii na světě a týmu v přípravě vypomáhá.

Česká tenistka Karolína Muchová v Prostějově před barážovým střetnutím Fed Cupu s Kanadou.

Luděk Peřina, ČTK

„Bylo to pohodové, na všechno je více času, přece jen, antuka je pomalejší. Vyhrát balón dá ale zase více práce. Občas to odskočí i nerovně, to však na antuce všude. Sžívám se s tím," uvedla Muchová. Zda proti Kanadě dostane šanci, neřeší. „S ničím nepočítám. Nechávám to na kapitánovi. Snažím se jen nachystat tak, abych, budu-li na nějaký duel nominována, to zvládla. Kanaďanky neznám. Ani o nich nic nevím. Snad jen to, že papírově jsme silnější. O tom to však není," prohlásila olomoucká rodačka.

Šafářová: Připadám si jako babička

V úplně jiném rozpoložení přijela do Prostějova Šafářová, která se proti Kanadě s Fed cupem rozloučí. „Je příjemné, že se tak stane zrovna tady. Bude to pro mě symbolické, hodně emotivní. V Prostějově jsem tenisově vyrůstala, a to už od devíti let, takže jsem tady strávila kus života. Bylo by krásné, rozloučit se výhrou. Nějaká slzička asi ukápne," přiznala Šafářová a podotkla, že v týmu bude i jakousi mentorkou.

Kapitán českého fedcupového týmu tenistek Petr Pála při tréninku.

Luděk Peřina, ČTK

„Holky jsou velmi mladé, takže si připadám jako babička. Jsem v pozici, že budu rozdávat zkušenosti a asi jsem na to i připravená. Ještě se ale musíme více poznat. Lépe znám zatím jen Markétu Vondroušovou," uvedla někdejší světová pětka, která čtyřikrát slavila i fedcupový triumf.

Dvaatřicetiletou hráčku podle Pály čeká druhý trénink ještě dnes vpodvečer, a to s Vondroušovou. „K dispozici máme ještě jeden kurt. Na tom si antuku vyzkouší Bouzková. Krejčíková se na ni dostane až zítra," uzavřel Pála.