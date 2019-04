Překvapivé tvrzení argentinského tenisty. Jak dlouho ještě může Federer hrát?

Do kolika let může hrát tenis? Do čtyřiceti? Nebo ještě déle? Podle bývalé světové dvacítky, Argentince Josého Acasusa, uvidíme legendárního Rogera Federera na kurtech do padesáti. „Má pestrou hru a spoustu talentu, takže stále může kohokoliv porazit,“ chválí svého někdejšího soupeře Acasuso.