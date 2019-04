Tenistky před baráží s Kanadou už trénují v kompletním složení, jedničkou bude Vondroušová

V kompletním složení už trénuje v Prostějově český fedcupový tým, který tam o víkendu čeká barážové utkání s Kanadou. Zdejší antuku už si vyzkoušely všechny hráčky výběru nehrajícího kapitána Petra Pály s výjimkou Barbory Krejčíkové. Ta do dějiště utkání dorazila nejpozději a kurt si poprvé vyzkouší až odpoledne.

„Každá z hráček trénuje podle momentálních potřeb. V největším zápřahu je Markéta Vondroušová, která dopoledne pilovala údery a dnes si ještě zahraje na body s Luckou Šafářovou. Maruška Bouzková si naopak na antuku teprve zvyká, protože posledních deset měsíců hrála jen na tvrdých površích. Na kurt půjde odpoledne s Karolínou Muchovou, která ráno pracovala na kondici. Totéž platí o Krejčíkové," řekl novinářům Pála.

O tom, koho postaví jako dvojku k jedničce k 43. hráčce světa Vondroušové, jasno ještě nemá. Rád by však využil jak Muchové, tak Šafářové. „Karolína hraje teď dobře, umí velké zápasy, Lucka je zase hodně zkušená, určitě by chtěla také hrát. Možné je prostě všechno. Uvidíme, jak na tom holky budou zítra večer," prohlásil kapitán s tím, že nasazení Bouzkové a Krejčíkové do dvouher pravděpodobné není.

Markéta Vondroušová bude proti Kanadě českou jedničkou

Luděk Peřina, ČTK

„V této chvíli s tím nepočítám. Maruška na antuce dlouho nehrála. Bára sice na ní nyní vyhrála dva turnaje, ale má za sebou toho hodně a potřebuje spíše odpočinek. Minimálně na sobotu s ní nepočítám. Zítra s ní ale zkusíme nějakou čtyřhru. Na tu jasný pár v této chvíli nemáme," dodal Pála.

Kanada se v Prostějově představí bez komety letošní sezóny osmnáctileté vítězky z Indian Wells Bianci Andreescuové, která doléčuje zranění ramene. Nepřijela ani někdejší finalistka Wimbledonu Eugenie Bouchardovou. „Momentálně netrénuje, a tak o její nominaci jsem ani neuvažovala," vysvětlila nehrající kapitánka Kanady Heidi El Tabakhová.

Česká tenistka Markéta Vondroušová trénovala před barážovým střetnutím Fed Cupu s Kanadou

Luděk Peřina, ČTK

Česky proto považuje za velké favoritky. „Chybí jim sice Kvitová s Plíškovou, ale i tak nás čeká nesmírně silný tým," dodala.

Jedničkou Kanady bude 184. hráčka světového žebříčku Rebecca Marinová, kterou doplňují Gabriela Dabrowská (387. v pořadí dvouhry WTA), Leylah Fernandezová (376.) a Sharon Fichmanová, která nefiguruje v žebříčku dvouhry a v deblu je 180.